[Ảnh] Hà Nội: Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp sáng sớm ngày 20/10

Dưới ánh đèn tại các quầy hàng, nhiều loại hoa với màu sắc, chủng loại đa dạng được bày bán. Hoạt động lựa chọn, đóng gói và vận chuyển hoa diễn ra liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu trong ngày lễ.

Các sạp hoa bày bán nhiều chủng loại với màu sắc và mức giá khác nhau. Những bó hoa tươi được tiểu thương sắp xếp ngay ngắn, sẵn sàng phục vụ khách đến chọn mua.

Hoạt động mua bán diễn ra liên tục, từ khách mua lẻ đến những người nhập hoa về kinh doanh. Khách hàng trực tiếp lựa chọn, cân nhắc màu sắc và giá cả trước khi quyết định mua hoa.

Hoạt động kinh doanh tại chợ sôi nổi nhất từ khoảng 22 đến 3 giờ sáng hôm sau nhằm chuẩn bị hàng cho khách trong những ngày cận kề dịp lễ.

Theo các tiểu thương, giá bán dao động từ 60.000 đến 150.000 đồng, tùy theo nhu cầu và sở thích của người mua.

Để phục vụ nhu cầu của khách hàng trẻ, mặt hàng hoa bó sẵn với giá 180.000 đến 250.000 cũng được tiểu thương chào bán rộng rãi.

Trong bối cảnh người tiêu dùng cân nhắc chi tiêu, thị trường hoa dịp 20/10 cho thấy sự phân hóa giữa các phân khúc. Những bó hoa có giá vừa phải vẫn đáp ứng nhu cầu tặng quà, trong khi các sản phẩm thiết kế cầu kỳ, hoa nhập khẩu hướng đến nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao hơn.

Chị Đỗ Thùy Dung (tiểu thương tại chợ Quảng An) vẫn duy trì giá bán như ngày thường dù sức mua giảm so với các năm trước. “Một phần do khách hàng hình thành thói quen lựa chọn hoa kỹ hơn, đòi hỏi các hộ kinh doanh phải bảo đảm chất lượng, độ tươi của sản phẩm”, chị cho biết.

Anh Mạnh Duy (32 tuổi, Hà Nội) tranh thủ thời gian cuối ngày mua hoa dành tặng những người mình trân trọng. “Mình thấy không khí mua hoa tại chợ tấp nập, khác với khi nhìn qua màn hình. Mọi người đều bận rộn nhưng vẫn di chuyển nhịp nhàng mà không cản trở nhau”, Duy nói.

Chợ hoa Quảng An tiếp tục là đầu mối cung cấp hoa tươi cho nhiều cửa hàng và người tiêu dùng tại Hà Nội, góp phần đưa những món quà ý nghĩa đến tay người nhận trong dịp Phụ nữ Việt Nam 20/10.