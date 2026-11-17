Nằm giữa khu phố cổ Hà Nội﻿, chợ Đồng Xuân không chỉ là một trong những trung tâm giao thương lâu đời mà còn lưu giữ nhiều dấu ấn về lịch sử, kiến trúc và nếp sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, khu chợ đã trở thành một phần ký ức đô thị, gắn với những tiếng rao hàng, nhịp vận chuyển hàng hóa và hoạt động buôn bán qua nhiều thế hệ.

Với 25 tác phẩm của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, Triển lãm “Chạm Đồng Xuân” mở ra cách tiếp cận mới đối với di sản đô thị, đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Triển lãm nghệ thuật đa giác quan “Chạm Đồng Xuân” diễn ra từ ngày 14 đến 28/11, đưa nghệ thuật đương đại len lỏi vào các không gian vốn quen thuộc của khu chợ.

Thay vì tổ chức trong một phòng trưng bày riêng biệt, các tác phẩm được bố trí tại hành lang, cầu thang, giếng trời, đài phun nước và nhiều góc khuất trong công trình.

Cách sắp đặt này khiến hành trình tham quan trở thành một cuộc khám phá, nơi nghệ thuật hiện diện đan xen với hoạt động giao thương thường ngày.

Việc đưa nghệ thuật vào không gian chợ Đồng Xuân không chỉ tạo thêm điểm đến cho người dân và du khách mà còn gợi mở hướng khai thác những giá trị văn hóa đang hiện hữu trong đời sống đô thị.

Đông đảo người dân trong và ngoài nước tới khu vực triển lãm.

Thông qua “Chạm Đồng Xuân”, những chất liệu tưởng chừng bình dị của đời sống được nhìn nhận bằng ngôn ngữ sáng tạo mới.

Những thử nghiệm như “Chạm Đồng Xuân” mở ra hướng tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản đô thị, góp phần đưa di sản vượt ra khỏi khuôn khổ lưu giữ, tiếp tục được khai thác, lan tỏa và gắn kết với đời sống đương đại.