Tại công trường, những trụ cầu, nhịp dầm bê-tông đã hiện rõ, các hạng mục kết cấu được triển khai liên tục. Máy móc, nhân lực được huy động, nhiều mũi thi công tổ chức đồng thời để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Nút giao Phạm Tu-Đường 70 có tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 1.921 tỷ đồng. Trong đó, riêng hạng mục nút giao có mức đầu tư gần 786 tỷ đồng.

Dự án gồm tuyến đường Phạm Tu dài hơn 2,5km, mặt cắt ngang rộng 53,5m và tuyến đường số 5 dài hơn 1,1km, mặt cắt ngang rộng 20,5m.

Đây là những tuyến giao thông có vai trò kết nối các khu đô thị phía nam Hà Nội﻿ với hệ thống đường vành đai và các trục giao thông hiện hữu.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 24/11, nhiều hạng mục kết cấu cầu đã có chuyển biến rõ rệt.

Các trụ cầu từ T1 đến T6 đã hoàn thành, bản mặt cầu tại một số nhịp đã được thi công.

Các đơn vị tiếp tục triển khai lắp dựng cốt thép, giàn giáo, thi công kết cấu những nhịp cầu tiếp theo, đồng thời tổ chức thi công nền đường và các hạng mục phụ trợ.

Cầu vượt trực thông tại nút giao có chiều dài hơn 255m, kết hợp hệ thống đảo xuyến, đường dẫn và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo hướng lưu thông thuận lợi hơn cho các phương tiện, hạn chế xung đột giữa những dòng xe qua nút giao Phạm Tu-Đường 70.

Việc sớm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác không chỉ góp phần phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường Phạm Tu mà còn cải thiện khả năng kết nối giao thông giữa các khu đô thị phía nam Hà Nội.