[Ảnh] Hà Nội: Bãi trông giữ ô-tô thưa khách sau khi áp dụng bảng giá mới

Từ ngày 15/10/2026, Hà Nội áp dụng bảng giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy và ô-tô tại các vị trí được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 5794/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 29/10, tại các điểm trông giữ ô-tô trên những tuyến phố Văn Miếu, Quang Trung và Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện đỗ ngày và đêm giảm so với trước thời điểm điều chỉnh giá.

Một số khách hàng từng đăng ký gửi xe theo tháng đã dừng hợp đồng, nhất là nhóm có nhu cầu sử dụng ô-tô không thường xuyên.

Thực tế trên cho thấy mức độ ảnh hưởng của bảng giá mới có sự khác biệt tùy vị trí, nhu cầu gửi xe và khả năng lựa chọn phương án thay thế của người dân.

Với những người thường xuyên làm việc tại khu vực trung tâm, gửi xe gần nơi làm việc vẫn là nhu cầu thiết yếu; trong khi đó, những người ít sử dụng ô tô có xu hướng cân nhắc lại khoản chi phí này.

Theo Quyết định số 5794/QĐ-UBND, giá dịch vụ trông giữ phương tiện được phân chia theo khu vực, loại xe và hình thức gửi, gồm gửi theo lượt, hợp đồng ban ngày, ban đêm và cả ngày lẫn đêm.

Tại 12 tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi cần hạn chế phương tiện, giá trông giữ ô-tô đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn theo lượt 60 phút tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng. Với các tuyến phố còn lại trong Vành đai 1, mức giá tương ứng tăng từ 25.000 đồng lên 45.000 đồng/lượt.

Hợp đồng gửi ô-tô ban ngày tăng từ 3 triệu đồng lên 4,8 triệu đồng/tháng; hợp đồng cả ngày và đêm tăng từ 4 triệu đồng lên 6 triệu đồng/tháng; hợp đồng ban đêm tăng từ 2 triệu đồng lên 3,5 triệu đồng/tháng.

Không chỉ ô-tô, giá trông giữ xe máy cũng tăng. Giá gửi theo lượt ban ngày tăng từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng; ban đêm tăng từ 8.000 đồng lên 15.000 đồng; gửi cả ngày và đêm tăng từ 12.000 đồng lên 25.000 đồng/lượt.

Về lâu dài, cùng với điều tiết nhu cầu đỗ xe tại khu vực trung tâm, Hà Nội cần tiếp tục phát triển các bãi đỗ tập trung, điểm gửi xe kết nối với vận tải công cộng và các giải pháp thanh toán thuận tiện.