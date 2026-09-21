[Ảnh] Hà Nội: Ba mặt hồ tạo khoảng xanh trên trục Tố Hữu

Dọc đường Tố Hữu, đoạn qua khu vực Trung Văn-Đại Mỗ, hệ thống mặt nước và cây xanh đang trở thành một trong những điểm nhấn của không gian đô thị phía tây Hà Nội.

Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân có diện tích khoảng 13ha kết hợp với không gian cây xanh, đường dạo và các khu vui chơi, góp phần bổ sung mặt nước và không gian xanh cho khu vực phía tây Hà Nội.

8 năm đi vào hoạt động, công viên góp phần cải thiện môi trường, tạo không gian xanh, điều hòa vi khí hậu và hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực, trong đó có các tuyến Tố Hữu, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Hoàng Minh Giám.

Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang rộng 11,8ha, có cổng chính nằm trên trục đường Tố Hữu.

Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang, thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phùng Khoang - dự án đối ứng thực hiện hợp đồng BT xây dựng tuyến đường Lê Văn Lương, có tổng vốn đầu tư hơn 3.483 tỷ đồng.

Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang góp phần thoát nước, cải thiện môi trường và bổ sung không gian xanh cho khu vực phía tây Hà Nội.

Công viên hồ điều hòa được thiết kế khoa học, hệ thống cây xanh, đường đi, khu vui chơi bố trí khoa học.

Nằm giữa khu vực dân cư đông đúc và các tòa nhà cao tầng của, dự án hồ điều hòa Mễ Trì-Đồng Bông 2 đã cơ bản khánh thành vào dịp 30/4 và 1/5 năm nay.

Các tòa nhà cao tầng, cao ốc mọc lên ngày càng nhiều tại khu vực hồ điều hòa, nhất là dọc trục đường Tố Hữu.

Trên trục Tố Hữu, những mặt nước này đang dần tạo nên các “khoảng thở” giữa những khu đô thị cao tầng, đồng thời bổ sung một lớp hạ tầng xanh - mặt nước cần thiết cho quá trình phát triển đô thị phía tây Hà Nội.