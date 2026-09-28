Anh gửi máy bay Airbus A330 MRTT tới giúp Saudi Arabia chống lại Houthi

Theo yêu cầu từ phía Saudi Arabia, chính phủ Anh đã đồng ý cử một máy bay tiếp nhiên liệu trên không RAF Voyager (Airbus A330 MRTT) đến Vương quốc Trung Đông này, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Diễn biến trên hiện thực hóa lời cam kết Vương quốc Anh sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Saudi Arabia để bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công đường không của lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen.

Chiếc máy bay quân sự đặc biệt nói trên sẽ tiếp nhiên liệu trên không cho các chiến đấu cơ của Không quân Saudi Arabia tham gia đẩy lùi những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, cũng như oanh tạc mục tiêu mặt đất.

A330 MRTT dựa trên nền tảng A330-800 và là một phần của dòng máy bay A330 Neo. Chiếc phi cơ này kết hợp công nghệ hiện đại với các giải pháp đã được chứng minh từ những thế hệ trước.

Máy bay được trang bị động cơ Rolls-Royce Trent 7000 thế hệ mới. Thiết kế khí động học cải tiến giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu tới 8% và tăng trọng lượng cất cánh tối đa thêm 9 tấn so với phiên bản trước.

Chiếc A330 MRTT có hệ thống tiếp nhiên liệu đa năng, bao gồm cả cần tiếp nhiên liệu và ống tiếp nhiên liệu có thiết bị phanh, đồng thời cung cấp nhiều khả năng vận hành, từ bố trí cabin linh hoạt đến bộ dụng cụ sơ cứu y tế.

Việc chuyển đổi máy bay A330-800 phiên bản cơ sở cho nhu cầu quân sự được tiến hành tại trung tâm A330 MRTT ở Getafe, Tây Ban Nha, phục vụ nhu cầu không quân nhiều quốc gia NATO cũng như để bán cho khách hàng quốc tế.

Chiếc Airbus A330 MRTT có khả năng mang theo tới 111 tấn nhiên liệu hàng không trong các thùng chứa bên trong thân máy bay mà không cần lắp đặt thêm thùng chứa phụ.

A330 MRTT đảm bảo việc tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu thông qua các cụm thiết bị vòi bơm dưới cánh và dưới thân, sử dụng hệ thống ống dẫn hình nón hoặc thanh cứng.

Khi thực hiện nhiệm vụ vận tải, chiếc máy bay này có khả năng vượt qua quãng đường hơn 14.800 km, chở tối đa 291 hành khách hoặc khoảng 45 tấn hàng hóa các loại.

Trước đó vào tháng 3 năm nay, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông Keir Starmer đã tuyên bố sẽ gửi thêm 4 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon đến Qatar. Chiếc tiêm kích này đã gia nhập một phi đội của Anh đang đóng quân tại quốc gia Trung Đông.

Bên cạnh Vương quốc Anh, một đất nước khác là Israel có thể cũng tham chiến tại Yemen khi đã nhận được lời đề nghị từ Saudi Arabia, nhất là khi các tay súng vũ trang Houthi vẫn được xem là đối thủ trực tiếp của Tel Aviv.