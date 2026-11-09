Ảnh giờ mới công bố của Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

Tối 7/11, tại Quảng trường Danh vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, Nguyễn Yến Trang được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô nhận vương miện từ Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô ấp ủ ước mơ làm hoa hậu từ nhỏ và dành thời gian chuẩn bị kỹ năng trước khi ghi danh. Từ vòng sơ khảo, cô đặt mục tiêu vào Top 3, đồng thời muốn học hỏi từ những người cùng thi.

﻿

Khi vào nhà chung, Yến Trang mang theo ô mai làm quà cho các thí sinh khác. Cô tự nhận trước đây ít nói, ngại máy quay. Việc cùng sinh hoạt, tập luyện với thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành giúp Yến Trang cởi mở hơn. “Hoa hậu Việt Nam đã mang lại cho tôi những người bạn tuyệt vời”, cô chia sẻ.

Tại Bắc Ninh, Yến Trang trải nghiệm mặc áo tứ thân, đội nón quai thao trong hành trình tìm hiểu văn hóa quan họ. Cùng các thí sinh, cô đến Đền Đô, làm quen với phong thái của liền chị.

Chuyến thiện nguyện tại Lai Châu là một trong những trải nghiệm Yến Trang nhớ nhất. Cùng các thí sinh, cô tham gia những hoạt động dành cho trẻ vùng cao, tìm hiểu đời sống ở địa phương. Với sinh viên chuyên ngành sư phạm tiểu học, chuyến đi khiến Yến Trang quan tâm hơn đến cơ hội học tập của các em. Sau này, khi trình bày dự án nhân ái, cô tiếp tục nhắc đến mong muốn trở lại Lai Châu.

Cuối tháng 8, Yến Trang cùng 52 thí sinh trải nghiệm Chuyến tàu Độc lập, đi từ Hà Nội về miền Kinh Bắc. Đây là dịp cô gái Hà Nội nhìn lại những nét văn hóa quen thuộc trong hành trình mới. “Trải nghiệm không gian di động độc đáo mang đến cho tôi những cảm xúc thật tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc”, Trang chia sẻ.

Yến Trang cùng thí sinh khám phá Cát Bà trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Chuyến đi giúp cô tìm hiểu thêm cảnh quan, đời sống và du lịch biển đảo Hải Phòng.

Vào tháng 9, hành trình đến Tuyên Quang đưa Yến Trang qua Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, hồ Na Hang và không gian văn hóa Tân Trào.

Yến Trang cùng thí sinh tập vũ đạo, phối hợp đội hình cho những màn đồng diễn. Từ cô gái từng ngại ống kính, cô dần tự tin thể hiện bản thân qua từng buổi tập.

Tại chung khảo, Yến Trang là thí sinh cuối cùng được gọi tên vào Top 25. “Tôi hạnh phúc vỡ òa khi tên mình được xướng lên”, cô kể.

Bước vào vòng chung kết, Yến Trang tìm hiểu văn hóa truyền thống qua trải nghiệm mặc áo nhật bình. “Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được tìm hiểu biết thêm về văn hóa Việt Nam", Yến Trang nói.

Yến Trang cùng thí sinh trồng rừng ngập mặn Bàng La. Từng tham gia trồng cây khi còn đi học, cô không quá bỡ ngỡ với công việc, nhưng lần này được tìm hiểu một môi trường sinh trưởng khác. Với Yến Trang, điều đáng quý là được trực tiếp làm, hiểu thêm về hệ sinh thái ven biển và nhận ra những việc nhỏ mỗi người có thể thực hiện để bảo vệ môi trường.

﻿﻿

Yến Trang trong thử thách catwalk trên cát tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Các cô gái phải điều chỉnh bước chân, giữ dáng và thể hiện sự tự tin trước ống kính.

﻿

Những buổi tập giúp Yến Trang rèn tư thế và giữ thăng bằng trên giày cao gót.

Trong thử thách Tài năng và Nghệ thuật, Yến Trang chọn hát ca khúc tiếng Anh Flashlight của Jessie J. Cô gái từng ngại ống kính dần quen với việc thể hiện cảm xúc trước nhiều người. Bên cạnh các phần thi, Yến Trang phải thích nghi với lịch sinh hoạt, tập luyện và ghi hình tại nhà chung. Cô cho biết luôn cố gắng tuân thủ lịch trình, chuẩn bị diện mạo chỉn chu mỗi ngày và nhận ra sự thay đổi của mình qua lời động viên của bạn bè.

Tại phần thi Đại sứ nhân ái, Yến Trang giới thiệu dự án Nâng bước chân em tới trường. Ý tưởng xuất phát từ chuyến đi Lai Châu, hướng đến hỗ trợ học phí, cải thiện bữa ăn, trao áo ấm, giày, ba lô và đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn. Nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học còn đề xuất xây tủ sách, tổ chức buổi học kỹ năng sống và giao lưu văn nghệ.

Trước chung kết, Yến Trang cho biết khoảng 50 người thân, bạn bè tới Hải Phòng cổ vũ, kết hợp tham quan thành phố. Những người dõi theo cô còn có học sinh, phụ huynh ở lớp gia sư, nơi Yến Trang từng dạy để trang trải sinh hoạt phí. Trong thử thách ứng xử trước đêm thi, cô tự tin có thể trở thành Hoa hậu Việt Nam. “Với những gì tôi đang nỗ lực thể hiện, giá trị tôi đang theo đuổi, tôi hoàn toàn có thể trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026”.

Những ngày cuối trước chung kết, Yến Trang cùng Top 25 tập vũ đạo từ sáng đến tối muộn, chuẩn bị cho màn đồng diễn mở đầu và phần thi áo tắm.