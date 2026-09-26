[Ảnh] Gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt tại Saint Petersburg

Trẻ em Việt Nam và trẻ em Nga vui Tết Trung thu tại Saint Petersburg. (Ảnh: THANH THỂ)

Hàng chục em nhỏ cùng các gia đình người Việt Nam tại Saint Petersburg, “thủ đô phương Bắc” của nước Nga, tối 25/9, cùng nhau đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp. Sự kiện còn có sự tham gia của các em thiếu nhi Nga, sinh viên Việt Nam, sinh viên Nga.

Những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc, tiếng hát và những món ăn quen thuộc của ngày Tết thiếu nhi. Bánh trung thu, nem rán được các gia đình trong cộng đồng người Việt tại Saint Petersburg tự tay chuẩn bị.

Với cộng đồng người Việt tại Saint Petersburg, Trung thu không chỉ là một hoạt động dành cho trẻ nhỏ. Đây còn là dịp để những gia đình người Việt vốn sinh sống tại thành phố gặp gỡ, trò chuyện và để các thế hệ có thêm thời gian bên nhau.

Chị Huỳnh Thị Hiệp - người Việt Nam tại Saint Petersburg cho biết hoạt động đón Trung thu được bà con duy trì trong nhiều năm. Từ những ngày đầu chỉ tổ chức cho con em các gia đình, đến nay, nhiều em nhỏ của thế hệ trước đã trưởng thành, lập gia đình và đưa chính con mình tới tham dự.

Những đứa trẻ từng cầm đèn ông sao nay đã trở thành cha mẹ, tiếp tục đưa con đến với ngày hội của cộng đồng. Có những gia đình đã gắn bó với hoạt động này hàng chục năm, qua đó tạo nên sự tiếp nối tự nhiên giữa các thế hệ người Việt tại “thủ đô phương Bắc” nước Nga.

Theo chị Huỳnh Thị Hiệp, điều bà con mong muốn khi tổ chức Trung thu hằng năm là giúp các em nhỏ nhớ về ngày Tết thiếu nhi truyền thống của Việt Nam, đồng thời có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những bạn nhỏ cùng quê hương.

Cộng đồng người Việt Nam tại Saint Petersburg hiện có khoảng 70-80 gia đình, không kể sinh viên. Số lượng người Việt tại đây không lớn, song sự gắn bó được thể hiện qua những hoạt động chung. Từ Trung thu, Tết cổ truyền đến các dịp lễ khác, bà con cùng đóng góp công sức, kinh phí và hỗ trợ nhau khi cần thiết.

Chị Cao Phương Hạnh (áo đỏ), mới chuyển tới Saint Petersburg khoảng 6 tháng, cảm nhận rõ sự gắn bó đó. Theo chị, cộng đồng người Việt tại thành phố tuy không đông, song mỗi khi có sự kiện đều chung tay tổ chức, tạo cảm giác gần gũi cho những gia đình mới đến.

Chương trình năm nay được tổ chức tại khách sạn của ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Saint Petersburg. Theo chị Huỳnh Thị Hiệp và chị Cao Phương Hạnh, các hoạt động của cộng đồng luôn nhận được sự hưởng ứng cả về vật chất và tinh thần từ bà con. Các gia đình tùy khả năng đóng góp cho chương trình; phần kinh phí còn thiếu được ông Dương Chí Kiên hỗ trợ, qua đó giúp các hoạt động cộng đồng được duy trì thường xuyên.

Chị Cao Phương Hạnh cho rằng, những hoạt động như Trung thu là cơ hội để trẻ em người Việt sinh ra hoặc lớn lên tại Nga tiếp xúc với văn hóa Việt Nam một cách tự nhiên.

Chị nhận thấy một số bạn trẻ đã sống lâu năm tại Nga sử dụng tiếng Nga thường xuyên hơn tiếng Việt và ít có cơ hội trải nghiệm những phong tục truyền thống như trẻ em ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi chương trình cộng đồng đều có ý nghĩa trong việc giúp các em hiểu thêm về đất nước và văn hóa của quê hương.

Trung thu tại Saint Petersburg có thêm một sắc màu đặc biệt khi những người bạn Nga cũng tham gia rước đèn cùng các em nhỏ người Việt.

Milena (áo dài xanh), sinh viên Nga đang theo học tiếng Việt tại Đại học Herzen, là một trong những bạn trẻ Nga có mặt tại chương trình. Sau khoảng ba năm học tiếng Việt, Milena cho biết cô yêu thích ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử và âm nhạc Việt Nam. Cô tham gia chương trình với mong muốn hiểu thêm về các giá trị văn hóa và gia đình của người Việt.