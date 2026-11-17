Trường trung học cơ sở Kim Liên chào đón các em học sinh trở lại trường.

Theo phương án của Ủy ban nhân dân phường Kim Liên, học sinh được bố trí học tại 4 cơ sở giáo dục trên địa bàn: Trụ sở chính và phân hiệu 2 Trường trung học cơ sở Khương Thượng, Trường tiểu học Khương Thượng và phân hiệu 1 Trường tiểu học Phương Mai.

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 17/11, các điểm trường mới đã đón học sinh Trường trung học cơ sở Kim Liên trở lại học trực tiếp, với công tác bố trí phòng học và hướng dẫn di chuyển được triển khai chu đáo.

Nhà trường bố trí biển chỉ dẫn, hướng dẫn kỹ càng từng tầng, từng lớp cho học sinh khi quay lại trường học.

Học sinh Trường trung học cơ sở Kim Liên được bố trí học tập tại dãy nhà C và D.

Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Kim Liên, cho biết, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và sự sẻ chia từ các trường trên địa bàn, thầy và trò nhà trường đã từng bước ổn định tâm lý, thích nghi với địa điểm học tập mới, chủ động đưa hoạt động dạy và học trở lại nền nếp, bảo đảm kế hoạch giáo dục năm học.

Giáo viên và các đơn vị liên quan phối hợp ổn định nền nếp, giúp học sinh làm quen với địa điểm học tập mới.

Trong niềm vui trở lại trường, học sinh nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập mới, từng bước ổn định nền nếp và tiếp tục học trực tiếp.

Cùng với việc duy trì học tập, công tác hỗ trợ học sinh bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn được quan tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trao tặng sách giáo khoa; nhà trường trao tặng vở, đồ dùng học tập và ba lô để các em có đủ điều kiện tiếp tục học tập.

Với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng sự đồng hành của phụ huynh, phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các trường trên địa bàn, nhà trường từng bước ổn định hoạt động dạy học, bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục năm học.