Anh: Gần 1.500 công dân EU bị tước quyền cư trú

Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Nội vụ Anh bị đưa ra tòa vì cách thực thi Thỏa thuận Brexit.

Vụ khởi kiện bắt đầu khi gần đây, một số công dân EU được cấp quy chế định cư tạm thời sau Brexit nhận thông báo rằng quyết định cấp quy chế cho họ là một “sai sót”.

Theo đơn kiện, Bộ Nội vụ đã thu hồi quyền của những người này mà không bảo đảm các “biện pháp bảo vệ về thủ tục” theo Thỏa thuận Brexit, gồm quyền kháng cáo và việc đánh giá tính “tương xứng”. Việc đánh giá này nhằm xác định việc tước quyền có thỏa đáng hay không, khi những người bị ảnh hưởng đã xây dựng cuộc sống tại Anh dựa trên quyết định ban đầu của Bộ Nội vụ.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ từ chối bình luận do vụ việc đang trong quá trình tố tụng.