Đại biểu, các đơn vị đồng hành và đông đảo người dân tham dự chương trình đi bộ đồng hành, hưởng ứng thông điệp “Vì mọi người, ở mọi nơi”. (Ảnh: THẾ ANH)

Chương trình đi bộ đồng hành là điểm nhấn của Festival Nhân ái 2026﻿ do Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”.

Đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia chương trình đi bộ đồng hành Festival Nhân ái 2026 tại Công viên Bãi Sau, Phường Vũng Tàu.

Mỗi bước chân, một tấm lòng.

Với thông điệp “Mỗi bước chân - Một tấm lòng nhân ái”, chương trình đi bộ đồng hành trên cung đường khoảng 2km nhằm huy động nguồn lực thực hiện phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi 2027, dành tặng những phần quà thiết thực đến với người nghèo, người cao tuổi neo đơn, trẻ em và các gia đình khó khăn.

Tại chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận, tri ân các đơn vị đồng hành, đóng góp nguồn lực cho phong trào “Tết Nhân ái” năm 2027.

Người dân tham gia đi bộ trên cung đường khoảng 2km, chung tay vận động nguồn lực thực hiện phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi 2027.

Festival còn tổ chức diễn tập cứu nạn, sơ cấp cứu người đuối nước; ra mắt 30 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu tại cộng đồng và không gian kết nối nhân ái.

Hoạt động diễn tập cứu nạn, sơ cấp cứu người đuối nước giúp nâng cao kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp và hỗ trợ người gặp nạn.

Các đội cắt tóc lưu động phục vụ miễn phí người dân có hoàn cảnh khó khăn, mang đến sự quan tâm bằng những việc làm thiết thực.

Festival Nhân ái 2026 diễn ra từ ngày 17-19/11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026) và 50 năm xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh﻿ (15/1/1977-15/1/2027).