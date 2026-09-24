Anh em song sinh mua bán trái phép hơn 100 triệu dữ liệu cá nhân, dùng tiền để đánh bạc

Bộ Công an ngày 24-9 thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương, 33 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Đánh bạc”.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trên mạng. Đường dây này hoạt động trên Facebook, Telegram và một số hội, nhóm kín, sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu danh tính và giao dịch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng xác minh, làm rõ được 2 anh em ruột Trung Phương và Nam Phương thực hiện hành vi trên.

Hai anh em ruột Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra.

Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng Công an thu giữ 2 điện thoại di động và 1 bộ máy tính để bàn. Kết quả trích xuất phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước.

Số dữ liệu trên thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp; chứa nhiều trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp...

Theo kết quả điều tra ban đầu, số lượng rất lớn dữ liệu trên được các đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng các tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn.

Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng dùng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng với hàng nghìn lượt cá cược, tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.