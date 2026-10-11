Anh em song sinh cưới chị em sinh đôi, 4 người sống chung nhà hơn 50 năm

4 người đi ăn tại nhà hàng yêu thích của họ. Ảnh: Jisin

Tại Kita, thành phố Nagoya (Nhật Bản), hai anh em Tadayoshi Fukami và Takaharu Fukami, cùng 83 tuổi, đang chung sống dưới một mái nhà với 2 người vợ lần lượt là Michiko và Kikuko, cùng 77 tuổi. Điều đặc biệt là cả hai cặp vợ chồng đều là những cặp song sinh.

Câu chuyện gia đình độc đáo này gần đây thu hút sự chú ý của công chúng. Tháng 8/2026, cả 4 người được lựa chọn làm người rước đuốc tại Đại hội Thể thao châu Á tổ chức ở Nhật Bản, theo Japan News by Yomiuri.

Cả 4 người cùng làm việc tại xưởng may gia đình. Ảnh: Jisin

Được biết, chuyện tình của hai cặp đôi bắt đầu vào đầu những năm 1970, trong một buổi gặp mặt mai mối. Từ đầu, hai anh em Tadayoshi và Takaharu đã mong muốn kết hôn với cặp chị em sinh đôi. Thậm chí, họ từng xuất hiện trên truyền hình để tìm kiếm người bạn đời phù hợp, nhưng không có kết quả.

Trong khoảng 2 năm, hai anh em đã gặp gỡ khoảng 7 cặp chị em sinh đôi. Bước ngoặt đến khi một người bạn chung giới thiệu họ với hai chị em Michiko và Kikuko.

Ngay trong lần gặp đầu tiên, họ nhận ra đối phương cũng là một cặp song sinh giống hệt nhau. Sự trùng hợp thú vị này nhanh chóng tạo nên sự đồng điệu. Họ đến với nhau theo từng cặp: anh cả Tadayoshi nên duyên với chị cả Michiko, còn Takaharu kết đôi cùng Kikuko.

Hai cặp tiến tới hôn nhân và cùng tổ chức đám cưới vào năm 1972.

4 người được chọn rước đuốc tại Đại hội thể thao châu Á 2026 ở Nhật Bản. Ảnh: Japannews by Yomiuri

Không chỉ gắn bó trong cuộc sống, cả 4 người còn cùng làm việc tại xưởng may của gia đình và chia sẻ nhiều sở thích chung. Trong căn phòng trước đây của các con, họ bố trí một chiếc bàn chuyên dụng để chơi bóng bàn, môn thể thao yêu thích của cả nhà.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hôn nhân bền chặt cũng như cách chung sống hòa thuận dưới một mái nhà, bà Kikuko cho biết, điều quan trọng nhất là biết nhường nhịn và thẳng thắn trò chuyện với nhau.

“Chúng tôi nhường nhịn nhau. Nếu ai cũng giữ cái tôi, giữ quan điểm của mình thì chỉ tạo thêm căng thẳng. Để đạt được thỏa thuận, chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau, không cãi nhau”, bà chia sẻ.

Tại địa phương, gia đình đặc biệt này nhận được nhiều tình cảm yêu mến. Năm 2025, cả 4 người được lựa chọn làm đại sứ truyền thông của phường Kita, với kỳ vọng trở thành hình mẫu tích cực cho người cao tuổi.

Đại diện phường Kita cho biết: “Chúng tôi trao cho hai cặp vợ chồng vai trò đại sứ truyền thông của phường. Chúng tôi hy vọng gia đình sẽ trở thành biểu tượng của người cao tuổi, đồng thời lan tỏa thông điệp về một cuộc sống thoải mái, dễ chịu tại địa phương đến người dân trên cả nước”.