Anh em song sinh chung nguyện vọng quân hành

Những ngày qua, việc hai anh em Thành và Vinh viết đơn tình nguyện nhập ngũ được cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Xuân Phú, xã Hoằng Giang (Thanh Hóa) khen ngợi. Thành và Vinh là con trai của anh Nguyễn Văn Sơn. Sau khi tốt nghiệp THPT, cả hai làm công nhân tại Công ty TNHH Hong Yang Việt Nam, thu nhập mỗi người khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Anh Nguyễn Văn Sơn cùng hai con trai Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Tiến Vinh.

Riêng Thành còn trúng tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung. Dù có cơ hội học đại học, Thành vẫn mong muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự cùng em trai trước khi tiếp tục việc học. Thành chia sẻ, em muốn vào Quân đội để học hỏi, rèn luyện, giúp bản thân trưởng thành, cứng cáp hơn.

Với Vinh, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ trong các cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2-9 để lại trong lòng mình ấn tượng sâu sắc. Vinh cho biết, những hình ảnh ấy thôi thúc hai anh em mong muốn được đứng trong hàng ngũ Quân đội, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ nguyện vọng chung, Thành và Vinh quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Anh Nguyễn Văn Sơn đồng tình, ủng hộ lựa chọn của các con. Từng có 3 năm trong quân ngũ, làm Khẩu đội trưởng cối 82mm thuộc Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 (nay thuộc Quân đoàn 34), anh Sơn hiểu giá trị của môi trường quân sự đối với sự trưởng thành của thanh niên. Ông nội và bác của Thành, Vinh cũng từng công tác trong Quân đội.

Anh Sơn bày tỏ: “Tôi tin tưởng môi trường Quân đội giúp các con rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành. Qua đó các cháu sẽ chín chắn, trách nhiệm với gia đình, xã hội.

Cán bộ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự địa phương gặp gỡ, động viên Thành và Vinh

Nguyện vọng của Thành và Vinh là tín hiệu tích cực trong công tác tuyển quân năm 2027 ở xã Hoằng Giang. Theo Đại úy QNCN Nguyễn Hữu Khiêu, nhân viên quân lực, Ban CHQS xã Hoằng Giang, địa phương có gần 900 công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ; dự kiến sơ tuyển khoảng 300 công dân. Đến nay, toàn xã có 22 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Riêng thôn Xuân Phú, dự kiến được giao chỉ tiêu 27 công dân thì đã có 8 thanh niên viết đơn tình nguyện.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Phú cho biết, địa phương thường xuyên tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống quê hương, Quân đội và các chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Lựa chọn của Thành và Vinh được tiếp nối từ truyền thống gia đình, niềm tự hào về Bộ đội Cụ Hồ và mong muốn rèn luyện trong môi trường Quân đội. Sự ủng hộ của người thân là điểm tựa để hai anh em vững tin thực hiện nguyện vọng của mình.