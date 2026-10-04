Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người

Từng lớn lên trong nghèo khó ở Richmond, bang Virginia (Mỹ), anh em sinh đôi Travan và Travis Jasper (hiện 56 tuổi) đã vượt qua những năm tháng thiếu thốn để trở thành bác sĩ.

Sau nhiều năm làm việc xa quê, họ trở về nơi mình lớn lên, cùng làm việc ở khoa cấp cứu tại Bệnh viện Chippenham.

“Được ở đây thật sự là một điều tuyệt vời. Tôi không nghĩ rằng mình có thể mơ đến ngày hôm nay”, Travis chia sẻ.

Hai anh em sinh đôi, bác sĩ Travan Jasper và Travis Jasper, đã trở về quê hương Richmond để làm việc. Ảnh: Abcnews

Tuổi thơ thiếu thốn

Theo lời kể của hai anh em, tuổi thơ của họ gắn liền với nhiều khó khăn. Gia đình không có nước máy, vì vậy họ thường phải đến công viên để lấy nước, theo People.

Không chỉ thiếu thốn về vật chất, họ còn phải đối mặt với những ngày tháng đói nghèo. Tuy nhiên, chính hoàn cảnh ấy lại trở thành động lực để cả hai quyết tâm thay đổi cuộc đời.

“Chúng tôi từng rất đói, đói theo đúng nghĩa đen, nhưng đồng thời cũng khao khát thành công. Bởi với chúng tôi, đó là con đường duy nhất để thoát khỏi hoàn cảnh ấy”, Travan nói.

Con đường theo đuổi ngành y của hai anh em trở nên rõ ràng hơn khi họ 12 tuổi.

Thời điểm đó, Travan và Travis đến thăm một người chú đang nằm viện vì suy gan do chứng nghiện rượu. Hai cậu bé khi đó vừa lo sợ vừa mong muốn được bác sĩ giải thích và trấn an. Tuy nhiên, điều họ nhận được lại là sự lạnh nhạt.

Theo lời kể của hai anh em, vị bác sĩ điều trị cho người chú đã nói rằng ông phải chịu những gì mình đáng phải nhận. Cách ứng xử ấy khiến hai cậu bé bị tổn thương và ám ảnh trong thời gian dài.

Sau khi rời phòng bệnh, hai anh em đứng ngoài hành lang và nói chuyện với nhau. Họ bắt đầu nghĩ rằng nếu sau này trở thành bác sĩ, họ muốn đối xử với bệnh nhân và gia đình theo một cách khác.

Dù điều kiện gia đình khó khăn, cả hai vẫn đạt thành tích học tập tốt. Khi tốt nghiệp trung học, Travan và Travis cùng được vinh danh là thủ khoa.

Sau đó, cả hai theo học bậc đại học tại Đại học Stanford trước khi tiếp tục học y khoa tại Đại học Chicago.

Nhiều thập kỷ sau, mong muốn trở thành bác sĩ của họ đã trở thành hiện thực.

Cùng trở về quê nhà

Sau nhiều thập kỷ làm việc xa quê, hai anh em trở lại Richmond, cùng làm việc cứu người.

Việc hai anh em cùng làm ở bệnh viện nơi họ lớn lên đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình của cả hai. Hiện tại, họ cũng cùng sống ở một tòa nhà.

Vì ngoại hình rất giống nhau, nên tại bệnh viện, Travan và Travis mặc trang phục y tế khác màu để bệnh nhân và nhân viên có thể phân biệt.

Nhìn lại tuổi thơ và những khó khăn từng trải qua, Travis cho rằng chính những trải nghiệm đó đã góp phần tạo nên con người họ hiện tại.

Travan Jasper nhắn nhủ với những ai muốn theo đuổi ngành y như anh rằng: "Đừng bỏ cuộc. Có rất nhiều con đường để đạt được mục tiêu của bạn. Hành trình của chúng tôi giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Tất cả những khó khăn và trở ngại đã đưa chúng tôi đến vị trí như ngày hôm nay", anh chia sẻ.