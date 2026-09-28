Anh em họ cùng tổ chức sử dụng ma túy 4 lần trong một ngày

Theo cáo trạng, Thắm và Thắng là anh em họ, Thắng gọi Thắm bằng anh. Ngày 13/11/2025, từ nhu cầu sử dụng ma túy của bản thân, cả hai nhiều lần góp tiền mua ma túy về sử dụng tại phòng ngủ của Thắm ở xã Tân Long, TP Cần Thơ.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Khoảng 12 giờ, Thắng sang nhà rủ Thắm sử dụng ma túy và đưa 300.000 đồng để mua. Thắm đi mua ma túy về, chuẩn bị dụng cụ rồi cả hai thay phiên nhau sử dụng.

Chỉ khoảng 2 giờ sau, Thắm và Thắng tiếp tục góp tiền mua ma túy lần thứ hai. Thắng chở Thắm đi mua rồi cả hai quay về căn phòng trên tiếp tục sử dụng.

Đến chiều tối, cuộc tụ tập có thêm Nguyễn Hữu Th., Lê Nhĩ H. và Trần Dũng Sỷ tham gia. Những người này cùng góp tiền, liên hệ mua ma túy rồi tập trung tại nhà Thắm để sử dụng.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm này tiếp tục góp tiền mua ma túy thêm một lần nữa. Sau khi ma túy được mang về, Thắng, Thắm, H., Th. và Sỷ lại thay phiên nhau sử dụng.

Như vậy, chỉ trong một ngày, phòng ngủ của Thắm đã được sử dụng làm địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 4 lần. Quá trình điều tra xác định Thắm và Thắng cùng góp tiền mua ma túy 3 lần; Thắm trực tiếp đi mua 2 lần, Thắng đi mua một lần. Sỷ có một lần tham gia đi mua ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

Hội đồng xét xử.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lâm Hoàng Thắm 8 năm 6 tháng tù, Lâm Hoàng Thắng 8 năm tù và Trần Dũng Sỷ 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyễn Hữu Th. và Lê Nhĩ H., ngày 9/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tách vụ án hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật về tư pháp người chưa thành niên.