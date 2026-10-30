Anh Dương Minh Đức giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội

Sáng 30 -10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để kiện toàn nhân sự Hội đồng Đội thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã gửi lời chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Chủ tịch cũng như Hội đồng Đội Thành phố.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thành việc ra mắt Hội đồng Đội tại các xã, phường chưa thành lập; kiện toàn Ủy viên Hội đồng Đội Thành phố và quan tâm phát triển tổ chức Đội tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng cần có những giải pháp thiết thực, đi vào thực chất, tránh hình thức để thiếu nhi Thủ đô được thụ hưởng tối đa các giá trị bổ ích. Đồng chí cũng lưu ý việc chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi địa phương và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

Anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội

Đặc biệt, với tinh thần “Hà Nội cùng cả nước, vì cả nước”, Hội đồng Đội Thành phố cần tích cực đồng hành cùng Hội đồng Đội các tỉnh, thành và hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Đồng chí Bí thư cũng bày tỏ niềm tin và chúc công tác Đội của Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Dương Minh Đức - tân Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố bày tỏ nhận thức sâu sắc về trọng trách được giao đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô.

Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố khẳng định quyết tâm trên cương vị mới sẽ luôn nêu cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm, nỗ lực tiếp nối những thành quả đã đạt được nhằm đưa công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô ngày càng phát triển đi lên.