Theo Politico ngày 26/11, các văn bản pháp lý chi tiết vừa được công bố trước thềm trình Quốc hội Anh dự luật thực thi các thỏa thuận về nông sản thực phẩm và giao dịch khí thải – kết quả đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Anh - EU tuần trước.

Theo đó, thỏa thuận nông sản thực phẩm sẽ đưa Anh trở lại quỹ đạo tuân thủ phần lớn các quy định về vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS) của EU, qua đó xóa bỏ rào cản kiểm soát biên giới tốn kém đối với hàng hóa lưu thông giữa hai bên. Trong khi đó, thỏa thuận về Hệ thống Giao dịch Khí thải (ETS) sẽ kết nối lại thị trường carbon của Anh và EU, giúp doanh nghiệp hai phía tránh được gánh nặng thuế carbon xuyên biên giới.

Điểm đáng chú ý nhất trong các văn bản này là cơ chế tham vấn: London được phép đóng góp quan điểm ngay từ giai đoạn soạn thảo các đề xuất lập pháp liên quan của EU thông qua các cuộc thảo luận chuyên gia và họp ủy ban. Tuy nhiên, Anh sẽ không có quyền bỏ phiếu hay bất kỳ vai trò chính thức nào trong khâu ra quyết định cuối cùng của Brussels.

Trước đó, các nhà đàm phán Pháp từng phản đối việc trao quyền tham vấn này cho London, nhưng đã chấp nhận nhượng bộ ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh.

Bên cạnh cơ chế tham vấn, các văn bản pháp lý cũng làm rõ nhiều điều khoản kỹ thuật và tài chính cụ thể. Về nông sản thực phẩm: Văn bản xác nhận các trường hợp ngoại lệ đối với quy định về xuất khẩu động vật sống, kiểm soát vận chuyển thú cưng và cây trồng ứng dụng công nghệ lai tạo chính xác, kèm theo lộ trình chuyển tiếp đối với thực phẩm mới, thuốc trừ sâu và sản phẩm hữu cơ. Về thị trường carbon: Anh được toàn quyền giữ lại doanh thu từ chương trình giao dịch khí thải nội địa và tự chủ sử dụng nguồn ngân sách này, bao gồm việc thưởng cho các ngành công nghiệp phát thải cao khi tích hợp công nghệ thu giữ, loại bỏ khí nhà kính.

Về đóng góp tài chính: Để tham gia cơ chế chung, London sẽ phải nộp một khoản "đóng góp vận hành" cho hệ thống an ninh lương thực của EU, đi kèm một khoản "phí tham gia" bổ sung tương đương 4% mức đóng góp này.