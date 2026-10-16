[Ảnh] Đưa vòm thép cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn nặng 3.400 tấn lên sà lan an toàn

Vòm thép nặng 3.400 tấn được đưa lên sà lan an toàn. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Rạng sáng 16/10, khối vòm thép, nặng 3.400 tấn đã được đưa lên sà lan neo ở cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa an toàn. Việc đưa một cấu kiện bằng thép với khối lượng như trên lên sà lan an toàn sau 4 tiếng đồng hồ, đòi hỏi có sự phối hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng của hàng trăm công nhân và nhiều phương tiện chuyên dụng.

Khối vòm thép nói trên mô phỏng hình lá dừa, dài gần 190 mét, rộng hơn 20 mét, là một bộ phận quan trọng của cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn. Cây cầu này không chỉ để nối trung tâm Thành phố với Thủ Thiêm và phố đi bộ Nguyễn Huệ, mà còn tạo cho mỹ quan đô thị, cảnh quan ven sông Sài Gòn càng thêm đẹp, ấn tượng. Cầu đi bộ này dài 720 mét, do Nutifood tài trợ, được khởi công tháng 3/2025, có tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng.

Cảnh đưa vòm thép lên sà lan vào rạng sáng 16/10. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Để thuận lợi hơn khi đưa khối vòm thép này lên sà lan (có trọng tải hơn 14.000 tấn), các đơn vị phải tính toán kỹ, chính xác, kiểm tra từng chi tiết trước khi tác nghiệp.

Khối thép đã được đặt trên các bệ đỡ chắc chắn từ trước trên bãi thi công. Các đơn vị dùng hàng chục xe tự hành có chức năng nâng, hạ để chở và đưa vòm thép này xuống sà lan. Sau khi đưa lên sà lan an toàn, khối vòm thép được ràng buộc chắc chắn với các yêu cầu an toàn khắt khe.

Theo kế hoạch, trong vài ngày tới, vòm thép sẽ được lên vị trí cầu đi bộ với chiều dài đường đi khoảng 124km.

Dưới đây là hình ảnh đưa khối vòm thép lên sà lan:

Khối vòm thép trước khi đưa lên sà lan. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Khối vòm thép nặng 3.400 tấn, dài gần 190 mét, rộng hơn 20 mét. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Công nhân, kỹ sư theo dõi quá trình di chuyển. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Khối vòm thép nhìn từ cảng vào bờ. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Quan sát, liên lạc để phối hợp đưa vòm thép lên sà lan. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Xe tự hành chuyên dụng dùng để đưa vòm thép xuống sà lan. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Khối vòm thép đã nằm trên hàng chục xe tự hành. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Khối vòm thép được đưa lên sà lan an toàn sau 4 tiếng đồng hồ tác nghiệp. (Ảnh: Lê Đình Thìn)