Dự án tuyến đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng có chiều dài 60km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: MINH VŨ)

Tuyến đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, đoạn từ km45, nối với cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đến nút giao IC03, kết nối với Quốc lộ 4B đã thông xe kỹ thuật từ giữa năm 2026. (Ảnh: TRẦN BÌNH)

Sau khi hoàn thành đầu tư giai đoạn phân kỳ sẽ mở rộng nền mặt đường tuyến chính từ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị đến Km 45 khớp nối với cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn. (Ảnh: MINH VŨ)

Tính đến đầu tháng 11/2026, giá trị khối lượng thực hiện toàn dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng đạt 6.936/8.544 tỷ đồng tương đương 81,19% theo hợp đồng. (Ảnh: MINH VŨ)

Khi tuyến cao tốc đưa vào vận hành, sẽ góp phần phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội các địa phương khu vực biên giới. (Ảnh: TRẦN BÌNH)

Các nhà thầu thi công và công nhân kỹ sư đang nỗ lực vượt nắng thắng mưa hoàn thiện các đường gom. (Ảnh: LÊ QUỐC)

Dự án tuyến đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng giai đoạn phân kỳ được thiết kế quy mô 4 làn xe, có mặt đường rộng 17m. (Ảnh: LÊ QUỐC)

Dự án tuyến đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng đang hoàn thiện các hạng mục cuối, dự kiến sẽ về đích cuối năm 2026. (Ảnh: MINH VŨ)

Tuyến đường cầu cạn chạy qua các sườn đồi, nối tiếp những đoạn cầu dẫn lên cửa khẩu đã hoàn thiện. (Ảnh: MINH VŨ)