Ảnh đời thường của tân hoa hậu Miss Grand International

Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 chính thức diễn ra tại Thái Lan, khép lại hành trình tranh tài của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm giành danh hiệu Á hậu 4, trong khi người đẹp Jihan Mohin Dimachk đến từ Tanzania đăng quang hoa hậu.

Jihan Mohin Dimachk đến từ Tanzania trở thành Miss Grand International 2026.

Jihan Mohin Dimachk là một trong những thí sinh được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao tại Miss Grand International 2026. Người đẹp 30 tuổi, cao 1,75 m, mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon. Trước đó, cô từng tham gia Miss Universe 2016 nhưng chưa đạt thành tích nổi bật.

Trở lại đấu trường sắc đẹp quốc tế sau nhiều năm, Jihan cho thấy sự trưởng thành về hình ảnh, phong thái và kinh nghiệm trình diễn. Đáng chú ý, cô còn được trao hai giải thưởng bên lề gồm Grand Pageant's Choice Award và Global Beauties's Choice Award. Những thành tích này góp phần giúp đại diện Tanzania trở thành gương mặt được chú ý trước thềm chung kết.

Bên cạnh những khoảnh khắc chỉn chu trên sân khấu, cuộc sống đời thường của tân hoa hậu cũng nhận được sự quan tâm. Trên trang cá nhân, Jihan thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân, ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống bên ngoài các cuộc thi sắc đẹp.

Ảnh đời thường của tân hoa hậu.

Trong những bức ảnh đời thường, người đẹp Tanzania thể hiện phong cách đa dạng, từ thanh lịch, quyến rũ đến trẻ trung, năng động. Khi không diện những bộ trang phục dạ hội cầu kỳ, cô vẫn gây chú ý nhờ vóc dáng cao ráo, đường nét gương mặt sắc sảo và thần thái tự tin. Đây cũng là những yếu tố giúp Jihan tạo dấu ấn trong suốt hành trình tham gia Miss Grand International 2026.

Ở tuổi 30, Jihan sở hữu hình ảnh của một phụ nữ trưởng thành, có kinh nghiệm trước ống kính và biết cách thể hiện cá tính thông qua thời trang. Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội phần nào cho thấy khía cạnh gần gũi hơn của người đẹp, khác với vẻ lộng lẫy khi xuất hiện tại các sự kiện và hoạt động của cuộc thi.

Vẻ đẹp cá tính của người đẹp đăng quang Miss Grand International 2026.

Ở tuổi 30, Jihan sở hữu hình ảnh của một phụ nữ trưởng thành.

Tân hoa hậu từng thi Miss Universe 2016 nhưng không đoạt được thành tích.

Jihan Mohin Dimachk trở thành người đẹp đầu tiên đến từ Tanzania đăng quang Miss Grand International.

Chiến thắng của Jihan Mohin Dimachk tại Miss Grand International 2026 cũng mở ra chặng đường mới với nhiều kỳ vọng. Từ những hình ảnh đời thường đến khoảnh khắc đăng quang trên sân khấu, người đẹp Tanzania đang nhận được sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp sau khi trở thành chủ nhân chiếc vương miện năm nay.