Ảnh đời thường của Son Ye Jin gây chú ý

Theo Korea Times, Son Ye Jin một lần nữa vấp phải những tranh luận trái chiều sau loạt ảnh cô đăng tải trong kỳ nghỉ dưỡng ở Nhật Bản gần đây. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ ảnh "selfie" ở một bến cảng và hào hứng khi thử sức với một số trò chơi cảm giác mạnh ở công viên giải trí. Trong chuyến đi, cô diện trang phục thoải mái với áo sơ mi dáng dài cùng quần jeans, hoặc kết hợp áo sweatshirt phom rộng với quần ống rộng màu trắng.

Song sau đó, trang phục đời thường của ngôi sao 44 tuổi lại khiến dân mạng tranh luận. Một bộ phận khán giả chê cách ăn mặc của Son Ye Jin. "Tại sao cô ấy lại ăn mặc phong cách này"; "Lại thêm một thảm họa thời trang"... là những bình luận từ dân mạng.

Phong cách thời trang của Son Ye Jin gây tranh luận. Ảnh: IGNV.

Dù vậy, cũng không ít khán giả lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên, cho rằng công chúng đang soi xét quá đà vào cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ. Một số khán giả bình luận: "Khi không đi sự kiện thì cô ấy mặc gì chẳng được?"; "Nhan sắc đó cân mọi trang phục", "Nhiều người soi mói quá mức"...

Đây không phải lần đầu tiên phong cách ăn mặc của Son Ye Jin trở thành chủ đề tranh luận. Hồi tháng 6, bộ váy và kiểu tóc của cô tại Lễ trao giải Điện ảnh Vàng từng gây chia rẽ dư luận. Tháng trước, loạt ảnh đời thường do con trai cô chụp cũng nhận về ý kiến trái chiều.

Son Ye Jin là một trong những minh tinh hàng đầu Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua các tác phẩm The Classic, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi và bom tấn toàn cầu Hạ cánh nơi anh. Cô kết hôn với tài tử Hyun Bin vào năm 2022 và đón con trai đầu lòng vào cuối năm đó.

Nữ diễn viên vừa tái xuất trong bộ phim truyền hình của Netflix The Scandal. Song series 19+ ngập trong tranh cãi, từ kịch bản, chủ đề đến các cảnh quay táo bạo. Trong đó, diễn xuất của dàn cast gồm Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana cũng trở thành tâm điểm bàn luận từ phía giới phê bình, công chúng.