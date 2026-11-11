Ảnh đời thường của Kim Tae Hee

Ngày 11/11, Kim Tae Hee đăng tải video tập luyện trong nhà lên trang cá nhân. Cô chia sẻ: "Đây là nơi tôi đến gần như mỗi ngày trong tuần. Thực ra, tôi rất thích các hoạt động ngoài trời nhưng việc đổ mồ hôi thoải mái trong nhà mà không bị lạnh thực sự tốt hơn cho sức khỏe".

Trong video, minh tinh búi tóc gọn gàng, diện trang phục thể thao ôm sát tôn dáng. Cô thực hiện thuần thục các bài tập từ giãn cơ cơ bản đến những động tác nâng cao yêu cầu độ dẻo dai.

Kim Tae Hee chăm chỉ tập luyện để giữ dáng. Ảnh: SNS.

"Vì đã quá lâu không đăng bài nên tôi quên mất thao tác, đến giờ mới tải video lên được. Từ nay tôi sẽ chăm chỉ chia sẻ khoảnh khắc thường ngày hơn", cô cho biết.

Động thái này diễn ra ngay sau khi nữ diễn viên trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Xuất hiện tại một sự kiện vào cuối tháng 10, Kim Tae Hee nhận về nhiều ý kiến trái chiều về vẻ ngoài và phong cách thời trang. Một bộ phận dân mạng cho rằng lối trang điểm, làm tóc cùng thiết kế corset ôm sát cơ thể không phù hợp với nữ diễn viên.

Song Kim Tae Hee giữ động thái trước những bình luận tiêu cực về ngoại hình.

Kim Tae Hee sinh năm 1980, bước chân vào giới giải trí từ năm 2000 với vai trò người mẫu quảng cáo. Cô nhanh chóng được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và gương mặt thanh tú, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và gặt hái thành công trong nhiều dự án truyền hình lớn.

Minh tinh Hàn tham dự một sự kiện hồi tháng 10. Ảnh: MoneyToday.

Nữ diễn viên được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc, thường xuyên góp mặt trong danh sách các "nữ thần màn ảnh" cùng với Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun. Cô nổi bật qua các phim truyền hình như Stairway to Heaven, Love Story in Harvard, Iris hay Hi Bye, Mama!. Năm 2017, cô kết hôn với ca sĩ - diễn viên Rain và hiện có hai con.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Kim Tae Hee thừa nhận từng có giai đoạn lo lắng về ngoại hình, đặc biệt là khi bước vào giai đoạn làm mẹ. Tuy nhiên, cô cho biết đã học cách chấp nhận những thay đổi của cơ thể và tìm thấy vẻ đẹp riêng trong từng giai đoạn cuộc sống.