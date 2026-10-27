Ảnh đời thường của cầu thủ nữ hay nhất thế giới

Rạng sáng 27/10, Alexia Putellas là người được xướng tên trên bục nhận giải Quả bóng vàng nữ tại gala Quả bóng vàng 2026. Trong bài phát biểu, tiền vệ sinh năm 1994 gửi lời cảm ơn ban lãnh đạo, các đồng đội cũ ở CLB Barcelona cũng như ghi nhận đóng góp của HLV Pere Romeu, ban huấn luyện, đội ngũ y tế và nhân viên CLB. Cô cũng đề cập đến những khó khăn từng trải qua sau ca phẫu thuật đầu gối, sự hỗ trợ của những người xung quanh để tìm lại niềm vui chơi bóng ở mùa giải vừa qua.

Năm nay cũng là lần thứ 3 Putellas giành Quả bóng vàng, sau các năm 2021, 2022. Ở mùa giải vừa qua, cô ra sân 43 trận, ghi 20 bàn, cùng đội nữ Barcelona giành chức vô địch Tây Ban Nha và Champions League. Tiền vệ 32 tuổi vừa quyết định chuyển đến Anh để khoác áo London City Lionesses.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống chơi bóng rổ ở Catalonia, Tây Ban Nha, Putellas lại sớm bộc lộ tình yêu dành cho bóng đá. Năm 7 tuổi, cô lần đầu được tiếp xúc với trái bóng tròn khi tham gia trại hè bóng đá do Xavi Hernandez, cựu tiền vệ Barcelona điều hành.

Câu lạc bộ đầu tiên Putellas khoác áo là CE Sabadell và nhanh chóng chứng tỏ khả năng, trở thành đội trưởng. Sau đó, cô chuyển tới thi đấu ở Học viện La Masia trong một năm rồi được ra mắt trong đội một nữ Espanyol ở tuổi 16. Năm 2012, nữ tiền vệ trở lại CLB nữ Barcelona vào năm 2012 rồi nhanh chóng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao. Cũng nhờ loạt thành tích nổi bật ở cấp CLB và tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Putellas được nhiều người hâm mộ ưu ái gọi là "Messi phiên bản nữ".

Đời thường, phong cách ăn mặc của Putellas được đánh giá là biểu tượng thời trang hàng đầu của làng bóng đá nữ thế giới, pha trộn hoàn hảo giữa sự thanh lịch, cá tính mạnh mẽ và thời thượng. Bên cạnh những bộ quần đùi số áo trên sân cỏ, tiền vệ người Tây Ban Nha luôn biến mỗi lần xuất hiện ở đời thường hay thảm đỏ thành một sàn diễn thời trang.

Chiều cao 1,73 m cùng hình thể săn chắc cũng giúp Putellas có thể biến hóa với nhiều kiểu trang phục. Cô cũng được đánh giá có biểu cảm tốt, là gương mặt quen thuộc trên nhiều tạp chí thời trang.

Trên trang cá nhân hơn 3,4 triệu người theo dõi, Putellas thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường bên gia đình, bạn bè và đồng đội, giúp hình ảnh cô gần gũi hơn trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, cầu thủ 32 tuổi hiện khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Kể từ sau khi chia tay influencer Olga Ríos vào năm 2025, sau 3 năm hẹn hò, cô chưa công khai tìm hiểu ai.

Mai An