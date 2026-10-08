Anh đổi tên cơ quan ngoại giao tại Đông Jerusalem sau lệnh đóng cửa của Israel

Tổng lãnh sự quán của Anh tại Đông Jerusalem sẽ tiếp tục hoạt động dưới tên mới là Phái bộ Anh tại Jerusalem. (Nguồn: Anadolu0

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời Ngoại trưởng Anh Ed Miliband cho biết sau các cuộc thảo luận với chính phủ Israel rằng, tòa nhà Tổng lãnh sự quán Anh sẽ không đóng cửa mà từ ngày 8/10 hoạt động với tên gọi mới. Ông khẳng định, Anh không công nhận thẩm quyền pháp lý của Israel trong việc đóng cửa cơ quan ngoại giao gần 200 năm tuổi này.

Theo ông Miliband, Phái bộ Anh tại Jerusalem vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu và làm việc với người Palestine. London cũng tái khẳng định quan điểm Đông Jerusalem là lãnh thổ bị chiếm đóng.

Ngoại trưởng Anh cho biết, London đã tạm thời rút một số nhân viên và gia đình vì lý do an ninh, đồng thời chưa áp dụng các biện pháp trả đũa trong khi hai bên tiếp tục thảo luận.

Anh cũng khẳng định tiếp tục thực hiện các biện pháp công bố ngày 8/9 nhằm ủng hộ giải pháp hai nhà nước, trong đó có các biện pháp nhằm vào các khu định cư Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng và lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm từ các khu định cư này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố, Tổng lãnh sự quán Anh đã ngừng hoạt động và 20 nhà ngoại giao Anh, trong đó có Tổng lãnh sự, sẽ rời Israel. Theo ông Saar, Israel chỉ cho phép 7 nhà ngoại giao Anh tiếp tục ở lại tòa nhà, với phạm vi hoạt động “bị hạn chế đáng kể”.

Trước đó, ông Saar đã ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem trong vòng 30 ngày, nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của London liên quan các khu định cư Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng. Thời hạn này hết vào ngày 8/10.

Tổng lãnh sự quán Anh tại khu Sheikh Jarrah ở Đông Jerusalem phụ trách quan hệ của London với người Palestine tại Jerusalem, Bờ Tây và Gaza, đồng thời cung cấp các dịch vụ lãnh sự. Lệnh đóng cửa không ảnh hưởng đến Đại sứ quán Anh tại Tel Aviv.