[Ảnh] Đoàn lãnh đạo Tập đoàn Google thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân

Đoàn lãnh đạo Tập đoàn Google thăm phòng truyền thống của Báo Nhân Dân.

Đoàn lãnh đạo Tập đoàn Google thăm phòng truyền thống của Báo Nhân Dân.

Đại diện Thường trực Lãnh đạo, Lãnh đạo các ban, đơn vị của Báo Nhân Dân tiếp và trao đổi với Đoàn lãnh đạo Tập đoàn Google.

Các đại biểu tham dự của Báo Nhân Dân.

Các đại biểu tham dự của Đoàn lãnh đạo Tập đoàn Google.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ tại buổi làm việc.

Đại diện cho Đoàn Google, ông Bart Higgins, đồng Giám đốc Sáng tạo của Future Perfect X chia sẻ tại buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ về sản phẩm tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ về phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).

Các đại biểu cùng xem lại Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao tặng quà lưu niệm cho đoàn.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm bên Cây đa Hàng Trống.