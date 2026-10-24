Anh Đỗ Thanh Nhã ở Cà Mau chuyển 30.000.000 đồng vào tài khoản người ở Phú Thọ, công an vào cuộc

Ngày 21/10, Công an tỉnh Cà Mau thông tin về việc Công an phường Láng Tròn (Cà Mau) hỗ trợ một người dân trên địa bàn nhận lại 30.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, Công an phường Láng Tròn tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của anh Đỗ Thanh Nhã, trú khóm Xóm Lung, phường Láng Tròn, về việc chuyển nhầm số tiền 30.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân cư trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Anh Đỗ Thanh Nhã nhận lại số tiền 30.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm - Ảnh: Công an Cà Mau

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp với các bên liên quan làm rõ vụ việc, hỗ trợ liên hệ, trao đổi để giải quyết sự việc.

Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong quá trình xử lý, lực lượng Công an đã hỗ trợ anh Nhã nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

Việc kịp thời hỗ trợ người dân giải quyết sự cố trong giao dịch ngân hàng thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng Tròn trong thực hiện nhiệm vụ, luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Công an phường Láng Tròn khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ họ tên người nhận, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Khi phát hiện chuyển tiền nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn xử lý, đồng thời trình báo cơ quan Công an khi cần thiết.

Đối với trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng số tiền này mà cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, hoàn trả theo đúng quy định pháp luật, tránh phát sinh những tranh chấp và rủi ro pháp lý không đáng có.