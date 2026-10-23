Anh điều tiêm kích Typhoon bảo vệ Arab Saudi trước tên lửa, UAV Houthi

Giới chức Anh cho biết nước này triển khai một số tiêm kích Typhoon FGR4 tới Arab Saudi nhằm hỗ trợ đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthi.

Các chiến đấu cơ chỉ thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và các đô thị lớn, không tham gia các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi. London chưa công bố số lượng và địa điểm triển khai cụ thể.

Bên cạnh tiêm kích Typhoon, Anh điều máy bay vận tải A400M Atlas tới hỗ trợ vận chuyển khí tài trong lãnh thổ Arab Saudi.

Một nhóm cố vấn quân sự Anh cũng sẽ được cử tới để hỗ trợ quân đội nước này củng cố năng lực phòng thủ.

Trước đó, London đã triển khai máy bay tiếp dầu Voyager tới Arab Saudi nhằm tăng cường khả năng duy trì hoạt động trên không cho các tiêm kích Typhoon thực hiện nhiệm vụ phòng không.

Cuối tháng 3, Anh cũng điều các hệ thống phòng không tới khu vực sau khi xung đột Trung Đông bùng phát, trong đó có tổ hợp tên lửa tầm trung Sky Sabre.

Việc đưa tiêm kích Typhoon tới Arab Saudi giúp Anh mở rộng khả năng ứng phó với UAV và tên lửa hành trình của Houthi.

Máy bay có thể sử dụng rocket dẫn đường bằng laser APKWS để đánh chặn một số mục tiêu trên không với chi phí thấp hơn so với sử dụng tên lửa Land Ceptor của tổ hợp Sky Sabre, tùy loại mục tiêu và điều kiện tác chiến.

Anh và Arab Saudi duy trì quan hệ đối tác quốc phòng lâu dài. Sau khi Iraq tấn công Kuwait vào tháng 8/1990, London từng triển khai 12 tiêm kích Panavia Tornado F3 tới tăng cường năng lực phòng không cho Riyadh.

Tại Yemen, quân chính phủ trong tháng này phát động chiến dịch nhằm giành lại các khu vực do Houthi kiểm soát và tái chiếm một số địa bàn gần eo biển Bab el-Mandeb

. Trong khi đó, lực lượng Houthi tiếp tục bao vây thành phố Taiz, một trong những thành trì quan trọng của các lực lượng chống Houthi tại vùng cao nguyên phía nam Yemen.

Houthi cũng gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào Arab Saudi, trong đó có những mục tiêu tại thủ đô Riyadh và tập đoàn dầu khí Aramco.

Các cuộc tấn công được cho là khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng nghìn chuyến bay bị ảnh hưởng.