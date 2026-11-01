Ánh điện về nơi thâm sơn

Vượt suối để mang ánh điện mặt trời cho bản làng. Ảnh: SONG THANH

Bằng tình yêu thương và sự tử tế, những người trẻ Đà Nẵng vượt qua những cung đường hiểm trở, mang ánh sáng đến những mái nhà heo hút giữa rừng già.

Theo bước chân người trẻ vào vùng lõm

Chỉ cách trung tâm xã biên giới Đắc Pring 16 km, nhưng để đến Pêtapot, các thành viên CLB Tâm Giao và Thiện nguyện sông Hàn phải mất hàng giờ vượt những cung đường rừng quanh co, dốc cao và suối đá hiểm trở. Hành trình gian nan ấy không ngăn được bước chân thiện nguyện đến với đồng bào nơi bản làng biệt lập giữa đại ngàn.

Cụm dân cư Pêtapot, thôn 48, xã Đắc Pring, từ lâu được biết đến như một “vùng trắng” giữa đại ngàn, chưa có điện lưới, không sóng điện thoại, giao thông cách trở. Nơi đây có 9 hộ với 39 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ve, Tà Riềng, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Từ 3 giờ sáng, 20 thành viên trong đoàn thiện nguyện bắt đầu hành trình vượt ba chặng đường: đi xe máy, cuốc bộ xuyên rừng và vượt suối bằng bè gỗ. Giữa màn mưa rừng xối xả, các thành viên nỗ lực vượt qua địa hình hiểm trở, nhanh chóng tiến về Pêtapot.

Trong chương trình, đoàn không chỉ trao tặng những phần quà sẻ chia mà còn mang hệ thống đèn năng lượng mặt trời đến thắp sáng Pêtapot. Đặc biệt, chiếc máy xát gạo chạy bằng dầu được trao tặng để 9 hộ dân cùng sử dụng, giúp bà con giảm công sức lao động, thuận tiện hơn trong sinh hoạt và sản xuất.

Anh Nguyễn Phạm Hữu Tiến, Chủ nhiệm CLB Tâm Giao khẳng định, ánh sáng đến với Pêtapot vừa giúp cải thiện đời sống, vừa gửi gắm niềm tin rằng dù ở nơi xa xôi, cách trở đến đâu, người dân vẫn luôn được cộng đồng quan tâm, yêu thương.

Bà Y Kiêng, Trưởng cụm dân cư Pêtapot, xúc động chia sẻ, trước đây, người dân trong cụm dân cư chủ yếu sử dụng điện từ hệ thống thủy luân dẫn nước từ suối để phục vụ sinh hoạt. Mỗi khi mưa lớn, lũ về, hệ thống dễ bị cuốn trôi, cả làng lại chìm trong cảnh tối tăm.

Vì vậy, việc các bạn trẻ vượt đường xa, vượt suối mang ánh sáng đến với bà con là niềm vui lớn đối với người dân nơi đây. Bà bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm, sẻ chia của các thành viên đoàn thiện nguyện. Món quà mang đến niềm hy vọng về một cuộc sống bớt khó khăn hơn.

Hành trình thắp sáng những bản làng xa xôi không dừng lại ở địa bàn Đà Nẵng. Với mong muốn nối dài những sẻ chia đến các vùng đất còn nhiều khó khăn, các thành viên CLB Tâm Giao tiếp tục mang ánh sáng yêu thương đến với 14 hộ dân đồng bào Hrê tại thôn Ca Tu, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt khi đêm xuống.

Niềm vui của bà con và các thành viên khi công trình hoàn thành. Ảnh: SONG THANH

Thắp lên ánh sáng hy vọng

Nằm giữa vùng núi cao, Nóc Ông Thái, thôn 7, xã Trà Leng là nơi sinh sống của 38 hộ đồng bào Mơ Nông. Địa hình đồi núi chia cắt, giao thông cách trở, nhiều hộ dân sống trong vùng lõm sóng điện thoại, chưa có điện lưới quốc gia.

Để mang ánh sáng đến nóc Ông Thái, các thành viên CLB Sức trẻ Đà Nẵng và nhóm Familia vượt gần 10km đường núi quanh co, lầy lội.

Nhiều đoạn dốc trơn trượt khiến xe máy không thể đi tiếp, các thành viên cùng bà con trong làng phải thay nhau gùi từng tấm pin năng lượng mặt trời nặng hàng chục ký, băng qua địa hình hiểm trở để đưa thiết bị đến tận nhà dân.

Sau hành trình băng rừng, vượt dốc, đoàn trao tặng và lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho 38 hộ dân. Món quà thiết thực giúp bà con nơi chưa có điện lưới quốc gia có thêm ánh sáng phục vụ sinh hoạt, đi lại ban đêm, góp phần cải thiện đời sống giữa vùng núi còn nhiều cách trở.

Anh Đỗ Đại Nghĩa chia sẻ, đường vào Nóc Ông Thái hiểm trở đến mức ít người có thể đặt chân tới, có khi cả năm mới có một đoàn thiện nguyện vào làng.

Hành trình đòi hỏi sức khỏe và sự bền bỉ. Dù phải băng rừng, vượt suối, tinh thần của các thành viên chưa bao giờ tắt. Người này tiếp sức người kia, người đi sau động viên người đi trước, cùng nhau vượt khó để mang ánh sáng sẻ chia đến với bà con.

Ông Hồ Văn Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết, dự án “Năng lượng yêu thương” với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân nóc Ông Thái.

Việc trao tặng, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời góp phần bổ sung nguồn sáng cho các hộ dân chưa có điện lưới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt, đi lại vào ban đêm, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức thiện nguyện đối với cộng đồng vùng cao.

Đêm xuống, giữa rừng già, những ánh đèn nhỏ nơi Pêtapot, nóc Ông Thái dần xua đi bóng tối, thắp lên hơi ấm trong những mái nhà heo hút. Những cung đường hiểm trở chưa bao giờ là rào cản với người trẻ mang trong mình khát vọng sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái...