[Ảnh] Diện mạo Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm trước ngày hoàn thiện

Dự án có quy mô khoảng 2,14ha, được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian công cộng, tạo thêm địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Trên công trường, công nhân tập trung hoàn thiện các hạng mục lát đá, chỉnh trang đường dạo, vệ sinh mặt sân và bổ sung cây xanh.

Công viên﻿ phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Các hạng mục lát đá, trồng cỏ, cây xanh và vườn hoa đang được khẩn trương hoàn thiện, tạo không gian công cộng phục vụ người dân.

Một số hạng mục tại khu vực tiếp giáp phố Đinh Tiên Hoàng và góc phố Trần Nguyên Hãn vẫn đang được nhà thầu tiếp tục hoàn thiện.

Về tổ chức không gian, dự án bố trí khoảng 8.700m² sân và đường dạo lát đá; khoảng 5.936m² dành cho cây xanh, thảm cỏ và khu vực trông giữ xe.

Riêng diện tích thảm cỏ chiếm khoảng 28% diện tích khu đất.

Hệ thống cây xanh hiện hữu có giá trị được giữ lại, kết hợp trồng bổ sung cây bóng mát, bố trí ghế nghỉ và chiếu sáng cảnh quan.

Dự án có tổng mức đầu tư được công bố hơn 2.840 tỷ đồng, được nghiên cứu triển khai theo hai phân kỳ.

Từ một khu vực có nhiều công trình xây dựng đan xen, phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang từng bước chuyển đổi thành không gian quảng trường, công viên có tính kết nối cao hơn.