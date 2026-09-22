[Ảnh] Diện mạo Khu tập thể Thanh Xuân Bắc sau hơn 40 năm sử dụng

Theo danh mục chung cư cũ﻿ được Hà Nội triển khai kiểm định trong năm 2026, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc có 60 tòa nhà. Kết quả kiểm định tháng 3/2026 cho thấy 9 tòa được xếp loại C, thuộc diện hư hỏng đáng kể; 30 tòa xếp loại B, thuộc nhóm xuống cấp.

Dù từng có kế hoạch xây tổ hợp 26 tầng giai đoạn 2004-2011, dự án cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc vẫn chưa thực hiện sau khi lấy ý kiến người dân.

Đáng chú ý, ngày 14/5, Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ phường Thanh Xuân đã làm việc với Công ty cổ phần Nam Sài Gòn Residences, thành viên Phú Mỹ Hưng, về đề xuất nghiên cứu, khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng lại Khu chung cư Thanh Xuân Bắc. Nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu tái thiết khu vực theo hướng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Khu tập thể được xây dựng cách đây hơn 40 năm, đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp với tình trạng nứt, thấm dột, bong tróc, một số vị trí lộ cốt thép. Hệ thống điện, nước tại nhiều khu vực cũng đã cũ, dây dẫn chằng chịt; một số hộ dân phải tự lắp đặt bồn chứa nước trên mái nhà.

Do thiếu hầm gửi xe, phương tiện hiện lấn chiếm sát lối đi chung và cầu thang.

Một điểm cắt tóc dưới chân cầu thang.

Tình trạng cơi nới diễn ra tại nhiều tòa nhà. Những khung sắt, kết cấu bê-tông được người dân dựng thêm tạo thành các “chuồng cọp”, có vị trí vươn ra nhiều mét so với diện tích căn hộ ban đầu.

Vỉa hè giữa các tòa nhà hiện bị tận dụng làm chợ tự phát; nhiều căn hộ tầng 1 cũng được cơi nới, cải tạo để phục vụ mục đích kinh doanh.

Theo Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân, khu chung cư Thanh Xuân Bắc có vị trí trung tâm, tiếp giáp các trục đường lớn như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Tuy nhiên, hiện trạng khu vực đã xuống cấp và việc người dân tự ý cơi nới tại các tòa nhà gây khó khăn cho công tác quản lý.

Ông Bùi Văn Dân, người dân sinh sống tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, cho biết gia đình ông đã gắn bó với nơi này hàng chục năm. Theo ông, căn hộ không chỉ là nơi ở mà còn lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình qua nhiều thế hệ. Do đó, trước thông tin khu tập thể được đề xuất cải tạo, điều người dân quan tâm là phương án thực hiện, bố trí chỗ ở và các chính sách liên quan, để cuộc sống của các gia đình được ổn định trong quá trình triển khai.

Khu bếp, công trình phụ được bố trí riêng, bên cạnh khu ở và sinh hoạt chung của gia đình ông Dân.

Khoảng không gian nhỏ trồng cây xanh, kết hợp phơi quần áo của gia đình ông Dân.

Rác thải tại các khu nhà chưa được xử lý hiệu quả, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Trước đó, khu tập thể Thanh Xuân Bắc từng được nghiên cứu cải tạo với phương án xây dựng các công trình cao tầng, nhưng chưa được triển khai. Việc cải tạo, xây dựng lại khu tập thể hiện được đặt trong chủ trương đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang, tái thiết các khu chung cư cũ của Hà Nội.

Theo kế hoạch của Hà Nội, công tác kiểm định toàn bộ chung cư cũ trên địa bàn thành phố được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành cải tạo 20.000 căn hộ tập thể cũ thuộc trường hợp phải phá dỡ.