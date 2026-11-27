Mô hình trồng rau sạch do chính tay học viên chăm sóc.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Lào Cai có tổng diện tích tự nhiên 22,6ha, được chia thành 3 khu: Khu Hành chính, Khu A và Khu B nằm biệt lập trên đảo, với quy mô đáp ứng 800 học viên.

Không có những bức tường rào kiên cố hay dây thép gai ngăn cách; nơi đây đã trở thành “điểm tựa” tinh thần quý giá, giúp 681 học viên tìm thấy sự bình yên để chuyên tâm điều trị, rèn luyện.

Thượng tá Trần Xuân Thường, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Lào Cai chia sẻ: Với phương châm: “Không quản lý người mà thay đổi một con người", cơ sở đã chuyển dịch mạnh mẽ từ quản lý hành chính sang cảm hóa, giáo dục, coi học viên là những người cần được chữa lành và trao cơ hội tái sinh.

Sự gần gũi, bao dung của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và người lao động tại cơ sở là nguồn động lực lớn với các học viên.

Sau khi phục hồi sức khỏe, học viên được tham gia các lớp giáo dục chuyên đề. Nội dung giảng dạy tập trung vào kiến thức pháp luật, chính trị, điều lệnh nội vụ, kỹ năng sống và đặc biệt là kỹ năng phòng, chống tái nghiện.

Các học viên tham gia hoạt động lao động trị liệu.

Nhiều học viên xuất thân từ khu vực nông thôn, miền núi, gắn bó với sản xuất nông nghiệp, cho nên cơ sở đã chủ động tổ chức các hoạt động lao động gắn liền với thực tiễn đời sống.

Mô hình trồng rau sạch do chính tay học viên chăm sóc.

Tại khu vực dành cho nữ giới, hiện cơ sở đang quản lý, điều trị cho 52 học viên nữ.

Mọi chế độ, chính sách đối với học viên đều được cơ sở thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm khẩu phần ăn đầy đủ và giàu dinh dưỡng.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, các học viên còn tham gia lao động trị liệu tại khu xưởng may gia công. Việc duy trì nếp sống gắn với lao động hằng ngày giúp học viên từng bước phục hồi sức khỏe, quên đi cơn nghiện và chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng.

Không khí lao động trị liệu khẩn trương tại xưởng may gia công túi của cơ sở.

Nụ cười lạc quan của học viên trong giờ lao động trị liệu. Sự thoải mái về tinh thần là tín hiệu tích cực cho thấy quá trình phục hồi và chuyển biến nhận thức tại cơ sở.