[Ảnh] Điểm hẹn của người đam mê làm 'kỵ sĩ'

Học viên của câu lạc bộ gồm các lứa tuổi từ 6 đến 50, đến từ các quốc gia như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc chứ không riêng gì người Việt Nam. Một khóa học cơ bản ở đây kéo dài 12 buổi, học phí 1 buổi là 400.000 đồng. Có những học viên sắm riêng cho mình 1 chú ngựa để thỏa mãn đam mê.

Chị Nguyễn Thị Hòa Hợp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngựa Hà Nội cho biết: "Để có thể cưỡi ngựa thuần thục, mỗi học viên phải trải qua khóa học 12 buổi". (Ảnh BẢO LONG)

Độ tuổi tham gia tập luyện là từ 6 tuổi, theo phương pháp một kèm một. Với trẻ em, ngoài huấn luyện viên sẽ có thêm một nhân viên hỗ trợ. (Ảnh BẢO LONG)

Để bảo đảm an toàn, tất cả các học viên đều phải tuân thủ nội quy của câu lạc bộ trước, giữa, sau buổi tập. (Ảnh: BẢO LONG)

Học viên sẽ được dạy bắt đầu từ việc cho ăn, vuốt ve, dắt ngựa đi vòng quanh sân 2 vòng trái, 2 vòng phải để làm quen. (Ảnh: BẢO LONG)

Khi các học viên đã quen với ngựa, huấn luyện viên sẽ hướng dẫn cách ngồi đúng tư thế, cách cầm, điều khiển dây cương. (Ảnh: BẢO LONG)

Học viên tập cách lên, xuống ngựa, cách điều khiển ngựa đi vòng tròn, chạy nước kiệu. (Ảnh: BẢO LONG)

Sau đó tập các tư thế ngã ngựa, rồi vượt chướng ngại vật, mới tập chạy nước đại. (Ảnh: BẢO LONG)

Ngoài những học viên trẻ người Việt Nam có rất nhiều học viên đến từ Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản được bố mẹ đưa đến học tập. (Ảnh: BẢO LONG)

Những học viên có nhiều kinh nghiệm sẽ được học các bài nâng cao về kỹ năng cũng như xử lý tình huống có thể xảy ra. (Ảnh: BẢO LONG)

Sau một ngày hoạt động mệt mỏi và đầy bụi, ngựa sẽ được tắm và chải lông. Khoảng thời gian này chúng rất thích thú vì được giải tỏa sự căng thẳng. (Ảnh: BẢO LONG)

Đều đặn 3 buổi/tuần, anh Mai Hồng Dương lại lên trang trại để thăm hai chú ngựa Như Ý và Cát Tường của mình. (Ảnh: BẢO LONG)

Sau 8 tháng nhờ câu lạc bộ hướng dẫn, hỗ trợ chăm sóc, thuần hóa thành công, chú ngựa có tên Cát Tường đã có thể tập cùng chủ vào Chủ nhật hằng tuần. (Ảnh: BẢO LONG)

Trước mỗi buổi tập anh Dương thường xoa tinh dầu lên khắp cơ thể ngựa để tránh côn trùng. (Ảnh: BẢO LONG)

Tiếp theo là phần lắp yên ngựa và điều chỉnh sao cho phù hợp, an toàn với người cưỡi nhưng không làm ảnh hưởng đến cột sống của ngựa. (Ảnh: BẢO LONG)

Trước khi cưỡi, mỗi học viên phải mang đủ trang phục là mũ bảo hiểm, bốt cao cổ, áo giáp, roi điều khiển. (Ảnh: BẢO LONG)

Môn thể thao này đòi hỏi sự kiên nhẫn, không phải muốn mà được luôn vì mỗi chú ngựa có một tính cách, cần thời gian tiếp xúc và cảm nhận. (Ảnh: BẢO LONG)

Anh Dương tâm sự: Chơi với ngựa mang lại cảm giác rất khác biệt. Khi ngựa đã cảm nhận được tình cảm của mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tràn đầy năng lượng mỗi khi lên đây. (Ảnh: BẢO LONG)