Ánh đèn tuần tra vì bình yên xóm làng

Cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ xã Vĩnh Bình xuất quân tuần tra đêm.

Gần 20 giờ, tại trụ sở Công an xã Vĩnh Bình, các cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ khẩn trương kiểm tra quân số, phương tiện và công cụ hỗ trợ trước khi lên đường. Sau sáp nhập, địa bàn rộng, hệ thống kênh rạch chằng chịt, nhiều tuyến đường liên ấp và khu vực giáp ranh. Công tác tuần tra vì thế được duy trì thường xuyên, nhất là vào ban đêm và rạng sáng.

Các tổ công tác chia thành nhiều hướng tuần tra.

Các tổ công tác chia thành nhiều hướng tuần tra. Dưới ánh đèn pin, từng tuyến đường, bụi cây, khu vực cổng ra vào đều được kiểm tra. Lực lượng làm nhiệm vụ chú ý người và phương tiện có biểu hiện nghi vấn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc phát sinh. Trưởng Công an xã Vĩnh Bình Trần Công Thức cho biết: “Tuần tra không chỉ để răn đe mà còn chủ động phát hiện sớm những biểu hiện bất thường, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và giữ ổn định địa bàn”.

Tổ tuần tra trên tuyến quốc lộ.

Trong những chuyến tuần tra xuyên đêm, cán bộ, chiến sĩ còn nhắc người dân khóa cửa cẩn thận, bảo quản tài sản; hỗ trợ người dân gặp sự cố, hỏng xe giữa đường... Những việc làm bình dị ấy diễn ra hàng ngày, góp phần giữ bình yên cho cuộc sống của người dân.

Tổ tuần tra kiểm tra cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn.

Tổ tuần tra tuyên truyền người dân giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của gia đình.

Tổ tuần tra làm nhiệm vụ trên các tuyến đường liên ấp.