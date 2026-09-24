[Ảnh] Đêm hội 'Vầng trăng chiến sĩ': Nơi chắp cánh những ước mơ của trẻ em vùng khó

Hàng trăm ước mơ của trẻ em vùng cao Đà Nẵng đã được hiện thực hóa trong đêm hội "Vầng trăng chiến sĩ".

Hơn 1600 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn 6 xã: Tây Giang, Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn và A Vương đã có mặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang để đón một Trung thu sớm rộn ràng và ấm áp.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ với những giai điệu tuổi thơ gắn với dịp Trung thu và khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước.

Trẻ em các xã vùng cao thành phố Đà Nẵng tận hưởng không khí lễ hội tại chương trình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thắp sáng ước mơ, chính thức bắt đầu triển khai sáng kiến "Ngân hà ước mơ”.

Những ước mơ được ghi nhận từ những lá thư, những đoạn clip ngắn... Có những ước mơ rất giản dị như: Ước mơ được một lần tới thăm Quân khu 5 và trung tâm thành phố Đà Nẵng. (Trong ảnh: Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 5 lắng nghe và ngay lập tức "chắp cánh" cho ước mơ ấy).

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng nhiều bạn nhỏ phần quà là những chiếc xe đạp để hiện thực hoá ước mơ được đến trường một cách dễ dàng và thuận tiện.

Ước mơ có những bộ bàn ghế chắc chắn để phục vụ cho việc học tập cũng được thực hiện ngay tại chương trình.

Người dân xúc động khi điều ước nhỏ bé của hàng trăm con, em mình được lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm trực tiếp hiện thực hóa ngay trong đêm hội.

Đại diện Ban tổ chức và các nhà tài trợ trao tặng tivi, thiết bị giáo dục và nhiều phần quà ý nghĩa cho Ban Giám hiệu 6 trường học, góp phần san sẻ khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học nơi vùng sâu.

Tham gia sự kiện, nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương không chỉ mang tới những tiết mục âm nhạc ấm áp mà còn trực tiếp giao lưu cùng người dân và các bạn nhỏ. Cô chia sẻ và mong ước tất cả những ước mơ của các bạn - dù nhỏ bé hay lớn lao - sẽ sớm trở thành hiện thực.

Cũng trong "đêm Trung thu sớm", nhiều hoạt động vui chơi đã diễn ra sôi nổi.

Một nhóm học sinh rất phấn khích sau khi được tặng những chiếc đèn lồng xinh xắn.

Hoạt động phá cỗ Trung thu cũng diễn ra tưng bừng.

Ban tổ chức đã chuẩn bị những mâm bánh, mứt, kẹo... rực rỡ sắc màu để niềm vui phá cỗ trọn vẹn.

Kết thúc chương trình, tiết mục múa lân đã diễn ra bên ngọn lửa truyền thống ấm áp của đồng bào vùng cao Đà Nẵng.

Kết thúc chương trình, tiết mục múa lân đã diễn ra bên ngọn lửa truyền thống ấm áp của đồng bào vùng cao Đà Nẵng.