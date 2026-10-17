Anh đề xuất trao thêm quyền, ngăn nguy cơ Scotland ly khai

Phát biểu tại North Lanarkshire (Scotland) ngày 16/10, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã gửi một “lời đề nghị hợp tác chân thành” tới chính phủ Scotland do Thủ hiến John Swinney (lãnh đạo SNP) đứng đầu. Thay vì chia rẽ, Thủ tướng Burnham đề xuất một “lời đề nghị lớn” nhằm trao thêm nhiều quyền lực trực tiếp từ London về cho các thành phố và khu vực của Scotland. Ông hối thúc Chính phủ Scotland vượt qua những tranh cãi xung quanh việc tách khỏi Anh và lập luận rằng việc quá tập trung vào đấu tranh chính trị đang làm các đô thị lớn như Glasgow hay Edinburgh bị “thiếu hụt năng lượng phát triển” so với các thành phố tại Anh .

Trong số các đề xuất cụ thể, người đứng đầu chính phủ Anh ủng hộ việc chuyển giao quyền quản lý hỗ trợ việc làm và chính sách lao động về cho địa phương, nhằm giúp các vùng tự giải quyết tốt hơn thách thức kinh tế và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Trước thắc mắc của báo giới về việc liệu kế hoạch trao thêm quyền cho các vùng có vô tình thúc đẩy làn sóng ly khai hay làm gia tăng nguy cơ ông trở thành “vị thủ tướng cuối cùng của nước Anh” hay không, ông Burnham bác bỏ: “Rõ ràng là tôi không muốn trở thành người như vậy. Dĩ nhiên là tôi không muốn điều đó xảy ra.”

Ông khẳng định rõ quan điểm không coi lộ trình phân quyền là bước đi chia rẽ nhà nước, đồng thời kêu gọi chính quyền Scotland “ngừng lãng phí thời gian vào những kịch bản giành độc lập”.

Thủ tướng Anh nhấn mạnh: “Tôi tin rằng sự liên minh giữa các quốc gia thành viên sẽ tốt hơn, giúp chúng ta cùng nhau đối mặt với một thế giới đầy thách thức một cách tự tin và mạnh mẽ hơn”

Chuyến thăm và bài phát biểu của Thủ tướng Burnham ngay trong thời điểm SNP tổ chức hội nghị thường niên tại Aberdeen đã thu hút sự chú ý lớn từ giới quan sát.

Đáp lại đề xuất này, Thủ hiến Scotland John Swinney cho biết ông sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với London để mở rộng quyền hạn cho Quốc hội Scotland. Tuy nhiên, ông Swinney vẫn khẳng định mục tiêu cốt lõi của ông suốt sự nghiệp chính trị là đảm bảo thực thi tối đa quyền tự quyết cho Scotland.

Lãnh đạo đảng Bảo Thủ Scotland Kemi Badenock (người cũng đang có chuyến thăm tới Glasgow cùng thời điểm) đã lên tiếng chỉ trích cả ông Burnham lẫn SNP. Bà gọi kế hoạch phân quyền vùng của Thủ tướng Anh là một sự “lãng phí thời gian” và chỉ là chiêu trò “tạo thêm việc làm cho các đồng minh chính trị”.