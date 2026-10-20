Anh đề xuất dự luật giáo dục bắt buộc về các mối quan hệ và giới tính

Ảnh: Getty Images

Theo báo Metro, dự luật do nghị sĩ Alistair Strathern trình trước Hạ viện Anh, hướng tới việc đưa nội dung giáo dục về các mối quan hệ và giới tính vào thời khóa biểu bắt buộc đối với người học từ 16 đến 18 tuổi. Chương trình giáo dục giới tính và các mối quan hệ hiện hành kết thúc khi học sinh đủ 16 tuổi và điều này được đánh giá là chưa hợp lý.

Nếu được thông qua, quy định mới dự kiến áp dụng với cả học sinh theo học chương trình lấy chứng chỉ giáo dục phổ thông nâng cao và người tham gia các khóa đào tạo nghề, chẳng hạn như xây dựng hoặc làm tóc. Những người ủng hộ dự luật cho rằng thanh thiếu niên trong độ tuổi này bắt đầu có nhiều quyền tự chủ hơn, tham gia các mối quan hệ tình cảm nghiêm túc hơn và có nguy cơ đối mặt với bạo lực. Bên cạnh đó, những nội dung độc hại trên mạng, trong đó có các hình ảnh và video khiêu dâm mang tính bạo lực, có thể ảnh hưởng đến nhận thức của người trẻ về tình yêu và cách ứng xử trong các mối quan hệ.

Dự luật tập trung giúp thanh thiếu niên nhận biết sớm những dấu hiệu của mối quan hệ không lành mạnh, đặc biệt là hành vi kiểm soát và ép buộc đối phương. Những hành vi này có thể bao gồm hạn chế giao tiếp với bạn bè, xúc phạm, theo dõi hoạt động cá nhân hoặc gây sức ép khiến người kia từ bỏ việc học và các kế hoạch tương lai.

Faustine Petron, người sáng lập chiến dịch vận động đưa giáo dục về các mối quan hệ và giới tính thành nội dung bắt buộc, cho biết cô từng trải qua một mối quan hệ bạo lực khi mới 16 tuổi. Sau khoảng 6 tháng, bạn trai bắt đầu có những hành vi bạo lực, kiểm soát việc giao tiếp xã hội và thường xuyên xúc phạm cô. Petron cho biết khi đó cô còn quá trẻ và thiếu kiến thức để nhận ra mình đang bị bạo hành.

Carole Gould, mẹ của Ellie Gould, cô gái 17 tuổi bị bạn trai đâm tử vong, cũng ủng hộ dự luật. Bà cho biết những hành vi kiểm soát mà con gái phải chịu đựng trong mối quan hệ đầu đời diễn ra tinh vi, khiến gia đình không nhận ra các dấu hiệu cảnh báo và mức độ nguy hiểm.

Nghị sĩ Alistair Strathern cho rằng, việc chấm dứt giáo dục bắt buộc về các mối quan hệ và giới tính ở tuổi 16 chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thanh thiếu niên, bởi đây là giai đoạn các em bắt đầu đối mặt với những mối quan hệ phức tạp hơn và nguy cơ bạo lực. Trong khi đó, nghị sĩ Jess Phillips nhấn mạnh giáo dục có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, thay vì chỉ tập trung giải quyết hậu quả sau khi bạo lực xảy ra.

Nếu được Quốc hội Anh thông qua và có hiệu lực, dự luật sẽ tạo cơ sở để mở rộng giáo dục bắt buộc về giới tính và các mối quan hệ đến năm 18 tuổi, giúp thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, nhận biết nguy cơ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Tuy nhiên, theo thông tin hiện có, đây vẫn là đề xuất đang nhận được sự ủng hộ của một số nghị sĩ và tổ chức xã hội, chưa phải quy định pháp luật đã được thông qua và có hiệu lực tại Anh.