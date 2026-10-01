Anh để ngỏ khả năng tái gia nhập EU

Ả-rập Xê-út đã từ chối đề nghị của Israel về việc cho phép máy bay quân sự của nước này tới đón các hành khách Israel trở về, sau khi xảy ra sự cố khiến máy bay của Flydubai phải hạ cánh khẩn cấp tại Ả-rập Xê-út, Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết.