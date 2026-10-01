Anh để ngỏ khả năng tái gia nhập EU
Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 30/9 cho biết Chính phủ Anh sẽ xem xét nhiều phương án trong quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), trong đó không loại trừ khả năng London tái gia nhập khối.Theo ông Burnham, Brexit đã gây “nhiều tác hại hơn lợi ích” đối với Anh. Nước này cần xác định một mối quan hệ lâu dài với các đối tác châu Âu. Trong đó, các phương án đang được xem xét là tham gia liên minh thuế quan, tham gia thị trường chung hoặc tái gia nhập EU.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/anh-de-ngo-kha-nang-tai-gia-nhap-eu/7319.html