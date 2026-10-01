Anh để ngỏ khả năng tái gia nhập EU

Theo ông Burnham, Brexit đã gây “nhiều tác hại hơn lợi ích” đối với Anh. Nước này cần xác định một mối quan hệ lâu dài với các đối tác châu Âu. Trong đó, các phương án đang được xem xét là tham gia liên minh thuế quan, tham gia thị trường chung hoặc tái gia nhập EU.

Ông cũng cam kết các phương án cần được đánh giá dựa trên tính khả thi cũng như những ưu điểm và hạn chế của từng lựa chọn. Đây được coi là bước đi xa hơn so với chủ trương của chính phủ tiền nhiệm.

Chính phủ Anh dự kiến đưa ra các lựa chọn về quan hệ với EU vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Anh-EU dự kiến vào cuối tháng 11 hoặc sau đó. Việc thay đổi căn bản quan hệ với EU, nếu được đề xuất, sẽ còn phụ thuộc vào quá trình thảo luận và các quyết định chính trị tiếp theo.