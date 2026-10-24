Anh đẩy nhanh tiến độ cung cấp tên lửa LMM tối tân cho Ukraine

Vương quốc Anh cho biết họ sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao tên lửa đa năng hạng nhẹ (tên lửa LMM) cho Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đáp ứng yêu cầu chiến trường.

Điều này đã được nêu trong một tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Andy Burnham, thông báo nói rõ: "Vương quốc Anh sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine bằng cách cung cấp số tên lửa phòng không trị giá 45 triệu bảng (60 triệu USD)".

Trước đó vào thời điểm tháng 3/2025, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Anh và chính phủ Ukraine đã ký kết một thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ bảng, theo đó hơn 5.000 tên lửa LMM sẽ được cung cấp cho Kyiv.

"Việc bàn giao số tên lửa trị giá 10 triệu bảng từ gói viện trợ 45 triệu bảng chính thức công bố hôm 13/10 sẽ được đẩy nhanh để đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine trong mùa đông", tuyên bố nói rõ.

Thông cáo từ Văn phòng thủ tướng Burnham được đưa ra trước cuộc gặp giữa ông với Tổng thống V. Zelensky, đây chính là "món quà" được London gửi tới Kyiv giữa thời điểm khó khăn khi Mỹ cắt giảm viện trợ và cung cấp thông tin tình báo.

Đối với vũ khí vừa đề cập, được chế tạo dựa trên thiết kế tên lửa tốc độ cao Starstreak, LMM (Lightweight Multirole Missile) là một loại đạn dẫn đường chính xác cao, mang trong mình nhiều công nghệ tiên tiến.

Tên lửa đa năng hạng nhẹ LMM lần đầu tiên ra mắt tại Triển lãm hàng không Farnborough 2008, nó có thể tích hợp với bệ phóng trên xe thiết giáp, trực thăng, tàu hải quân hay triển khai trực tiếp từ ống phóng di động dạng vác vai.

Tên lửa LMM có trọng lượng 13 kg, mang theo đầu đạn nặng 3 kg và trang bị động cơ nhiên liệu rắn 2 tầng do Công ty Roxel Propulsion Systems (RPS) chế tạo. Trong tương lai, LMM sẽ được bổ sung các loại đạn nổ phá mảnh và xuyên lõm để chống thiết giáp.

Tốc độ của tên lửa LMM vượt quá Mach 1,5, hệ thống dẫn đường khác nhau tùy từng phiên bản - bám theo chùm tia laser ở biến thể A, đầu dò hồng ngoại ở phiên bản B và C, quán tính kết hợp GPS ở biến thể D.

Do được chế tạo theo kết cấu mở, sử dụng công nghệ của tên lửa cao tốc Starstreak cho nên một quân nhân khi đã sử dụng thành thạo loại đạn trước sẽ không cần đào tạo thêm cho việc làm chủ vũ khí tương tự.

Trong những cuộc thử nghiệm khi triển khai từ bệ phóng di động vác vai hay từ tàu hải quân, tên lửa LMM đều cho thấy xác suất tiêu diệt mục tiêu cực kỳ ấn tượng, thời gian phản ứng rất nhanh và dễ sử dụng.

Tên lửa LMM sẽ giúp các nhóm phòng không cơ động của Ukraine có một vũ khí tin cậy, độ chính xác cao và giá cả chấp nhận được nhằm đánh chặn tên lửa hành trình hay máy bay không người lái cảm tử của Nga.