Ngày 28/11, tại Hà Nội, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12), đồng thời phối hợp với Myanmar tổ chức Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11).

Quy tụ lãnh đạo năm quốc gia tiểu vùng Mekong cùng đại diện các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển và cộng đồng doanh nghiệp, hai hội nghị là dịp thúc đẩy liên kết kinh tế, tăng cường kết nối và mở rộng không gian phát triển chung.

Với sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ và tổ chức bài bản, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm trong hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần củng cố đoàn kết, hữu nghị và phát triển bền vững trong khu vực.

Lực lượng chức năng triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phục vụ hai sự kiện đối ngoại cấp cao. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội túc trực tại các tuyến đường, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ hoạt động di chuyển của các đoàn đại biểu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Lãnh đạo các nước Mekong tham dự hai hội nghị cấp cao tại Hà Nội, cùng trao đổi về định hướng hợp tác và những cơ hội phát triển mới của khu vực. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Công tác trang trí, bố trí không gian hội nghị được chuẩn bị trang trọng, đồng bộ, thể hiện sự chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Cờ các quốc gia thành viên CLMV và ACMECS được trang trí trang trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, chào đón các đoàn đại biểu cấp cao tham dự hai hội nghị. (Ảnh: MINH DUY)

CLMV là cơ chế hợp tác giữa bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, được thành lập năm 2004, hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy hội nhập khu vực. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các cán bộ, nhân viên phục vụ hội nghị bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của các đoàn đại biểu. (Ảnh: MINH DUY)

Công tác đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế được triển khai chu đáo, thể hiện sự trọng thị và tinh thần hiếu khách của nước chủ nhà Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Các khu vực đón tiếp, phòng họp và không gian tổ chức sự kiện được rà soát kỹ lưỡng trước giờ khai mạc. (Ảnh: MINH DUY)

(Ảnh: MINH DUY)

Được thành lập năm 2003, ACMECS là khuôn khổ hợp tác kinh tế gồm năm quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, nhằm tăng cường liên kết và phát huy tiềm năng của tiểu vùng Mekong. (Ảnh: MINH DUY)

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các bên, Việt Nam góp phần tổ chức thành công CLMV 12 và ACMECS 11, tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong hợp tác tiểu vùng Mekong. (Ảnh: MINH DUY)

Khu vực bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia được chỉnh trang, vệ sinh và bố trí cảnh quan khang trang, tạo diện mạo trang trọng trước thềm các sự kiện đối ngoại quan trọng. (Ảnh: MINH DUY)

Cờ các quốc gia tham dự hai hội nghị được treo trang trọng phía trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thể hiện tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa các nước Mekong. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các phương án dẫn đoàn, phân luồng và điều tiết giao thông được triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn cho các đoàn lãnh đạo cấp cao. (Ảnh: TRẦN HẢI)