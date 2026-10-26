Anh đặt thời hạn 1.000 ngày để chuẩn bị cho xung đột vào năm 2030

Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi quân đội luôn sẵn sàng trước các mối đe dọa. Ảnh: NATO

“Điều đó cho chúng ta chỉ còn hơn 1.000 ngày để hoàn thành sứ mệnh của mình: cùng các đồng minh sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng”, ông Streeting viết trong bài báo đăng trên tờ The Telegraph ngày 24/10.

Ông Streeting cho biết ưu tiên hàng đầu của mình trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng vẫn là chuẩn bị cho đất nước trước nguy cơ chiến tranh. Ông đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ Anh hiện nay trong việc đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng ở mức 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2030.

“Để ngăn chặn kịch bản tồi tệ nhất, chúng ta phải chuẩn bị cho điều đó. Trước tiên, điều này có nghĩa là nâng cao năng lực để buộc các đối thủ phải cân nhắc kỹ trước khi tấn công chúng ta. Nếu biện pháp răn đe thất bại, chúng ta phải bảo đảm nước Anh sẵn sàng cho chiến tranh”, nhà chức trach nói.

Ông Streeting đưa ra thông điệp trên vài ngày sau khi Chính phủ Anh phát động chiến dịch “Hãy sẵn sàng”, khuyến cáo các hộ gia đình dự trữ thực phẩm có thể bảo quản lâu, nước uống đóng chai, chăn và đài để đề phòng trường hợp xảy ra tấn công mạng hoặc thời tiết khắc nghiệt khiến cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia ngừng hoạt động.

Theo khuyến cáo, người dân Anh nên chuẩn bị cho tình huống không thể tiếp cận siêu thị hoặc sử dụng các hệ thống thanh toán điện tử trong ít nhất 3 ngày.

Cảnh báo của chính phủ được đưa ra sau khi nhiều trang web trên khắp thế giới phải ngừng hoạt động do hai công ty trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện một lỗ hổng an ninh mạng nghiêm trọng trong PHP, ngôn ngữ lập trình đang vận hành khoảng 70% số trang web hiện nay.

Trước đó trong tuần này, tờ The Telegraph tiết lộ Nga đang sử dụng các tàu đánh cá để theo dõi hệ thống cáp ngầm trọng yếu của Anh.

Các bộ trưởng xác nhận Moskva đang sử dụng các “đơn vị đại diện thương mại” để đe dọa cơ sở hạ tầng ngầm quan trọng. Sau đó, Chính phủ Anh công bố kế hoạch áp dụng các mức án tù dài hạn đối với những đối tượng phá hoại hệ thống cáp.

Nhấn mạnh những mối đe dọa cận kề đối với nước Anh, ông Streeting cho biết: “Việc các đối thủ muốn gây hại cho chúng ta không phải là điều mới mẻ. Điều thay đổi chính là năng lực của họ”.

Ông nói thêm: “Đến năm 2030, sức mạnh quân sự và nền kinh tế thời chiến của họ có thể tạo điều kiện cho các cuộc tấn công. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ còn hơn 1.000 ngày để hoàn thành sứ mệnh: sẵn sàng cùng các đồng minh chiến đấu và giành chiến thắng. Chính phủ này sẽ bảo đảm hoàn thành sứ mệnh đó”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gia tăng ngân sách quân sự, thúc đẩy quá trình quân sự hóa toàn cầu và chạy đua vũ trang. Ông cũng cho rằng động thái này xuất phát từ những tuyên bố sai lệch về “mối đe dọa” từ Nga, thuật ngữ mà các nước phương Tây thường sử dụng.