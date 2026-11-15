Anh đặt mục tiêu hỗ trợ hơn 90.000 thanh niên có việc làm

Anh mở rộng chương trình bảo đảm việc làm cho thanh niên. (Nguồn: Getty Images)

Chương trình bảo đảm việc làm cho thanh niên được Chính phủ Anh triển khai thí điểm từ đầu năm 2026 tại sáu khu vực. Người tham gia phải đang tìm việc và nhận Universal Credit, một hình thức trợ cấp của nhà nước Anh.

Theo thông báo của Bộ Lao động và Lương hưu Anh, chương trình sẽ được mở rộng ra toàn bộ các khu vực thuộc Vương quốc Anh. Từ tháng 4/2027, thời gian tham gia chương trình sẽ được rút ngắn từ 18 tháng xuống còn 12 tháng. Dự kiến, sáng kiến này sẽ hỗ trợ hơn 90.000 người có việc làm vào tháng 3/2029.

Thông báo được đưa ra vài ngày trước khi báo cáo của ông Alan Milburn, cựu nghị sĩ Công đảng, về nguyên nhân gia tăng tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ được công bố.

Chính phủ của Thủ tướng Andy Burnham đang tìm cách mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ, nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng được gọi là “NEET” (những người trẻ không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo). Trong quý II/2026, gần 1 triệu thanh niên xứ sở sương mù thuộc nhóm này.

Trước thềm công bố báo cáo dự kiến vào ngày 17/11, ông Milburn cho rằng, thanh niên cần được bảo đảm về mặt pháp lý quyền tiếp cận việc làm, đào tạo hoặc các hình thức hỗ trợ tìm việc.

Trao đổi với báo chí, ông cũng kêu gọi Chính phủ điều chỉnh chi tiêu công theo hướng tăng nguồn lực cho các biện pháp hỗ trợ thanh niên tìm việc, thay vì tập trung vào trợ cấp thất nghiệp.

Hồi tháng 3, London thông báo dành tổng cộng 2,5 tỷ Bảng Anh trong ba năm cho chương trình bảo đảm việc làm và các sáng kiến hỗ trợ thanh niên tìm việc khác.

Bên cạnh đó, Chính phủ nước này cũng thừa nhận cần cắt giảm chi phí phúc lợi xã hội. Khoản chi này, bao gồm cả lương hưu nhà nước, dự kiến tăng từ 334 tỷ Bảng Anh trong tài khóa 2025-2026 lên 431 tỷ Bảng Anh trong tài khóa 2031-2032.

(theo Bloomberg)