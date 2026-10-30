[Ảnh] Đập Đồng Cam: Kỳ công trị thủy trăm năm bên dòng Ba Hạ

Đập Đồng Cam gần 100 năm bền bỉ điều tiết nước tưới tiêu cho người dân vùng Đông Đắk Lắk.

Được khởi công xây dựng từ những năm đầu thập niên 20 của thế kỷ trước và hoàn thành vào năm 1932, đập Đồng Cam là công trình thủy lợi lớn nhất Phú Yên (cũ), minh chứng cho ý chí, khát vọng chinh phục thiên nhiên và kỹ thuật xây dựng tiên tiến thời bấy giờ để đem nguồn nước ngọt hồi sinh những vùng đất khô cằn.

Toàn cảnh đập Đồng Cam nhìn từ trên cao, uy nghi vắt ngang qua dòng sông Ba giữa không gian núi non thanh bình của vùng đất Phú Yên (cũ).

Trải qua gần một thế kỷ tồn tại với bao thăng trầm lịch sử, hệ thống đập đá thủ công kết hợp kiên cố hóa vẫn hiên ngang đứng vững bên dòng sông Ba.

Công trình không chỉ đóng vai trò huyết mạch cung cấp nước tưới cho toàn bộ vùng đồng bằng Tuy Hòa mà còn là một di sản kiến trúc thủy lợi độc đáo của miền trung.

Dòng nước cuồn cuộn chảy qua đập tràn, tạo nên khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Bức tranh địa chất độc đáo với những khối đá lớn nhô lên giữa dòng chảy xiết, minh chứng cho sức mạnh kiến tạo của tự nhiên và dấu ấn của thời gian.

Dưới lòng sông, những khối đá tự nhiên với hình thù kỳ vĩ, sừng sững nhô lên giữa dòng chảy xiết, tạo nên một bức tranh thủy mặc vừa hoang sơ, vừa mạnh mẽ.

Khối lượng nước khổng lồ đổ qua mặt đập, tạo nên những dải bọt trắng xóa dưới ánh nắng rực rỡ.

Khối lượng nước khổng lồ đổ qua mặt đập, tạo nên những dải bọt trắng xóa dưới ánh nắng rực rỡ.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được duy trì và vận hành ổn định, bảo đảm nguồn nước tưới tiêu quanh năm cho vựa lúa miền trung.

Sự hòa quyện giữa công trình do con người kiến tạo và thiên nhiên hoang sơ tạo nên giá trị cảnh quan đặc sắc cho khu vực.

Dòng nước xiết chảy qua các khe đá tạo nên bản giao hưởng của tự nhiên giữa đại ngàn.

Tại khuôn viên tham quan đập Đồng Cam có một khu đền thờ cổ kính nằm ẩn mình dưới tán cây xanh mát bên bờ đập, là nơi linh thiêng để tri ân những bậc tiền nhân và các kỹ sư, công nhân đã đổ mồ hôi, xương máu trong công cuộc kiến thiết công trình thế kỷ này.

Nơi chốn tâm linh trầm mặc bên dòng sông Ba, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau luôn khắc ghi công ơn to lớn của những người đi trước đã khai phá, dựng xây nguồn nước nuôi dưỡng cả vựa lúa Đông Đắk Lắk.