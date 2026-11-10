[Ảnh] Đắk Lắk: Giây phút xúc động tại buổi lễ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Một cụ bà không kiềm chế được xúc động khi đến làm thủ tục lấy ADN để xác định danh tính người thân. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Ngày 10/11, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Genviet tổ chức lễ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đợt 2 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát, thu thập thông tin của 12.308 liệt sĩ, trong đó 6.850 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 5.458 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Qua rà soát, có 1.473 liệt sĩ hiện không còn thân nhân để lấy mẫu, 3.985 liệt sĩ chưa xác định được danh tính còn thân nhân đủ điều kiện để thu nhận mẫu ADN, với tổng số 4.346 thân nhân.

Trong đợt thu nhận mẫu ADN đợt 2 này, với số lượng thân nhân cần thu mẫu lớn, việc tổ chức thu nhận sẽ diễn ra trong nhiều ngày, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, các đơn vị chuyên môn và chính quyền cơ sở.

Theo Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, việc tổ chức triển khai nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, mà còn là một công việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của lực lượng công an đối với các Anh hùng liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng. Kết quả của công tác thu nhận mẫu ADN không chỉ được đo bằng số lượng mẫu thu được, mà quan trọng hơn là niềm tin của nhân dân, là sự hài lòng và hy vọng của các gia đình liệt sĩ đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an.

Dưới đây là những hình ảnh xúc động tại buổi lễ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk:

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã có mặt hỗ trợ đưa thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến nơi thu nhận ADN. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến nơi thu nhận ADN. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Nhiều người tuy tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn nhưng họ đến để lấy mẫu ADN xác định người thân, vì họ luôn trông ngóng và tin tưởng sẽ sớm tìm được người thân. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lực lượng công an hỗ trợ tích cực hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tại điểm thu nhận ADN. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Quang cảnh lễ thu nhận ADN để xác định danh tính liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Thân nhân liệt sĩ đến để lấy mẫu ADN xác định danh tính người thân. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Nhiều người đã lớn tuổi nhờ con cháu đưa đến điểm lấy mẫu ADN để xác định người thân. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Chiến tranh đã lùi xa, nhiều người tóc đã bạc trắng nhưng họ luôn đau đáu một nỗi niềm là sớm tìm được người thân. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Họ tranh thủ mọi nơi để ghi những thông tin về người thân, với hy vọng sớm tìm được người thân của mình. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Một cụ bà không kìm được nước mắt khi nghĩ đến người thân của mình đến nay vẫn chưa tìm được. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong khi đó, nhiều người lại hết sức phấn khởi khi được lấy mẫu ADN để xác định danh tính người thân, vì theo họ đây là phương pháp khoa học, chính xác nhất. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Thân nhân các liệt sĩ được hướng dẫn làm các thủ tục lấy mẫu ADN. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Việc lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính liệt sĩ là phương pháp khoa học. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Bằng phương pháp khoa học lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính liệt sĩ, nhiều người hy vọng sẽ sớm tìm được người thân của mình. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, việc tổ chức triển khai nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, mà còn là một công việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của lực lượng công an đối với các Anh hùng liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị tặng hoa động viên thân nhân các liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG LÝ)