[Ảnh] Đắk Lắk: Giây phút xúc động tại buổi lễ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin
Tại buổi lễ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong không khí xúc động, nhiều người không cầm được nước mắt với hy vọng sẽ tìm được người thân của mình sau mấy chục năm chờ đợi, ngóng trông.
Ngày 10/11, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Genviet tổ chức lễ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đợt 2 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát, thu thập thông tin của 12.308 liệt sĩ, trong đó 6.850 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 5.458 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Qua rà soát, có 1.473 liệt sĩ hiện không còn thân nhân để lấy mẫu, 3.985 liệt sĩ chưa xác định được danh tính còn thân nhân đủ điều kiện để thu nhận mẫu ADN, với tổng số 4.346 thân nhân.
Trong đợt thu nhận mẫu ADN đợt 2 này, với số lượng thân nhân cần thu mẫu lớn, việc tổ chức thu nhận sẽ diễn ra trong nhiều ngày, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, các đơn vị chuyên môn và chính quyền cơ sở.
Theo Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, việc tổ chức triển khai nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, mà còn là một công việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của lực lượng công an đối với các Anh hùng liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng. Kết quả của công tác thu nhận mẫu ADN không chỉ được đo bằng số lượng mẫu thu được, mà quan trọng hơn là niềm tin của nhân dân, là sự hài lòng và hy vọng của các gia đình liệt sĩ đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an.
Dưới đây là những hình ảnh xúc động tại buổi lễ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-dak-lak-giay-phut-xuc-dong-tai-buoi-le-thu-nhan-mau-adn-cho-than-nhan-liet-si-chua-xac-dinh-duoc-thong-tin-post1001571.html