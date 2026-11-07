[Ảnh] Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ tư lệnh 86

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và chúc mừng Bộ tư lệnh 86. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang đến Lễ đón nhận.(Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự.(Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tại Lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tại Lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tại Lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tại Lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Các đại biểu tại Lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại Lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và chúc mừng Bộ tư lệnh 86. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh 86. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trung tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86 trình bày diễn văn tại buổi lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tiết mục nghệ thuật chào mừng Lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tiết mục nghệ thuật chào mừng Lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tiết mục nghệ thuật chào mừng Lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)