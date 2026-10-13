[Ảnh] Đại tướng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha đồng thời tham dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và dự Diễn tập chung giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đón Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quang cảnh lễ đón. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia﻿ tại lễ đón. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia﻿ duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha cùng đại biểu hai nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha cùng đại biểu hai nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha tại lễ đón. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng tại hội đàm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia tại hội đàm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha trao Biên bản hợp tác năm 2027 giữa Bộ Quốc phòng hai nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha trao Biên bản hợp tác năm 2027 giữa Bộ Quốc phòng hai nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha cùng các đại biểu tại lễ đón. (Ảnh: THẾ ĐẠI)