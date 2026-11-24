[Ảnh] Đặc sắc điệu múa chầu Then xứ Lạng
Trong Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026, sáng 24/11, tỉnh Lạng Sơn tổ chức màn đồng diễn múa chầu cộng đồng với sự tham gia của hơn 1.000 người. Đây chính là dấu ấn đặc sắc của chuỗi các hoạt động, góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh.
Hòa nhịp cùng chiếc đàn tính và chùm sóc nhạc, những điệu múa chầu Then khi nhịp nhàng uyển chuyển, khi dứt khoát, mạnh mẽ của đồng bào dân tộc Tày, Nùng đã góp phần tạo nên dấu ấn văn hóa truyền thống độc đáo trong nghệ thuật thực hành Then linh thiêng nơi miền biên viễn xứ Lạng.
Dưới đây là một số hình ảnh của màn múa chầu Then với hơn 1.000 người tham được tổ chức vào sáng 24/11 tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-dac-sac-dieu-mua-chau-then-xu-lang-post1005065.html