Màn đồng diễn quy tụ hơn 1.000 người tham gia. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Hòa nhịp cùng chiếc đàn tính và chùm sóc nhạc, những điệu múa chầu Then khi nhịp nhàng uyển chuyển, khi dứt khoát, mạnh mẽ của đồng bào dân tộc Tày, Nùng đã góp phần tạo nên dấu ấn văn hóa truyền thống độc đáo trong nghệ thuật thực hành Then linh thiêng nơi miền biên viễn xứ Lạng.

Dưới đây là một số hình ảnh của màn múa chầu Then với hơn 1.000 người tham được tổ chức vào sáng 24/11 tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn:

Múa chầu Then là nét văn hóa đặc sắc truyền thống của đồng bào xứ Lạng. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Những thiếu nữ người Tày với nụ cười rạng rỡ. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Các nghệ nhân háo hức chờ đến giờ biểu diễn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Màn đồng diễn được tổ chức tại trung tâm tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dự sự kiện. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Múa chầu dường như đã ngấm vào hồn cốt của người dân xứ Lạng. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Em thiếu nhi say đắm trong điệu múa chầu. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Múa chầu có sự kết hợp của các động tác tay, bước chân, dáng người. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Các em học sinh nam cũng tham gia điệu múa. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Điệu múa chầu then xuất hiện rất gần gũi trong đời sống người dân xứ Lạng. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Điệu múa chầu then, tiếng đàn tính say đắm lòng người như mời gọi du khách phương đến với vùng văn hóa đặc sắc Lạng Sơn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)