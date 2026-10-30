[Ảnh] Đà Nẵng: Khi di sản hòa nhịp cùng dòng chảy nghệ thuật đương đại

Sắc màu lịch sử tại lễ khai mạc DACC 2026.

Lễ khai mạc sự kiện diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng chiều tối 30/10.

Mở màn là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự kết hợp độc đáo giữa giai điệu âm nhạc của các ca khúc dân ca﻿ truyền thống trên nền của những nhạc cụ hiện đại.

Những giai điệu đã mang tới sự sôi động cho buổi lễ.

Hàng trăm hàng trăm nghệ sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa trong nước và quốc tế đã có mặt tận hưởng bầu không khí lễ hội.

Đan xen cùng sự sôi động là các màn trình diễn thời trang độc đáo, tái hiện văn hóa dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho đông đảo đại biểu và công chúng yêu nghệ thuật.

Những tiết mục này đã đem tới chương trình "hơi thở lịch sử" và chiều sâu văn hoá.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Sự kiện sẽ truyền tải một thông điệp: Di sản không chỉ là những giá trị của quá khứ cần được giữ gìn, mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo và kiến tạo tương lai".

Ngay sau lễ khai mạc, chuỗi sự kiện kéo dài 10 ngày sẽ mang đến hơn 20 hoạt động phong phú diễn ra xuyên suốt tại hai bảo tàng với sự có mặt của 30 nghệ sĩ, nhóm thực hành sáng tạo, cùng các tổ chức văn hóa uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

Không gian triển lãm "men theo con đường/một thực hành nhớ" do giám tuyển Xuân-Hạ thực hiện cùng các nghệ sĩ Bùi Công Khánh, Oanh Phi Phi, Trần Tuấn và các nghệ sĩ quốc tế. Tấm bảng dẫn vào triển lãm như lời mời gọi khán giả bước chậm lại, bắt đầu hành trình qua những tầng ký ức và lịch sử.

Một tác phẩm khơi gợi những suy ngẫm mạnh mẽ về không gian sống, cấu trúc xã hội và dấu ấn lao động thủ công đọng lại qua năm tháng.

Triển lãm mang lại giá trị kết nối sâu sắc, biến mỗi người xem không chỉ là khách quan sát mà trở thành một phần của thực hành "nhớ và kể lại".

Khách tham quan chăm chú ghi lại những chi tiết nghệ thuật được sắp đặt kỳ công dọc theo vách ngăn không gian.

Những mảnh gốm vỡ, cổ vật và vật dụng mang dấu ấn thời gian được trưng bày trang trọng gợi nhắc về những lớp lang lịch sử ẩn giấu. Khán giả như được chạm tay vào quá khứ và hơi thở lao động qua từng thời kỳ.

Một góc trưng bày tĩnh lặng với khối tác phẩm mang hình khối nguyên bản đối thoại cùng những khung ảnh phong cảnh phía sau.

Cũng trong không gian của Bảo tàng Đà Nẵng﻿, khu trưng bày nghệ thuật mang tên Hồn tre Đất Hội đặc biệt được nhiều du khách và khán giả quan tâm.

Nơi đây trưng bày những mô hình côn trùng được làm hoàn toàn từ chất liệu tre với kích thước lớn và độ tỉ mỉ rất cao.

Tác giả của gian trưng bày là Nghệ sĩ Võ Tấn Tân (người sáng lập Taboo Bamboo Workshop). Anh sinh ra tại Cẩm Thanh,Hội An﻿, trong một gia đình có ba thế hệ gắn bó với nghề làm tre và dựng nhà lá truyền thống.

Nghệ sĩ Võ Tấn Tân cho biết: các tác phẩm tre mang hơi thở và cảm hứng gắn liền với vùng quê Việt Nam, đặc biệt là phố Hội - nơi anh sinh sống và làm việc. Nhờ sinh ra và lớn lên tại Hội An, anh có thêm nhiều cảm xúc sáng tác dạt dào để thổi hồn vào các sản phẩm nghệ thuật từ tre. Qua đó, những lũy tre làng mộc mạc không chỉ đại diện cho văn hóa nông thôn khắp ba miền mà còn mang đậm dấu ấn và hơi thở riêng của xứ Hội.