Ảnh cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm ra tòa vụ 'gây khó' để nhận hối lộ 30,2 tỷ đồng

Sáng 6/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm.

Khi kiểm tra thành phần tham gia tố tụng, HĐXX cho biết một số luật sư và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử không ý kiến gì về sự vắng mặt những người này. Nhóm bị cáo đều đồng ý với luật sư có mặt tại tòa để thực hiện quyền bào chữa. HĐXX sau khi hội ý quyết định cho phiên tòa tiếp tục theo quy định.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan - người đứng trước bục khai báo.

Nhóm đồng phạm của ông Nguyễn Bá Hoan tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong vụ án, ông Hoan và ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với nhóm cán bộ cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ tổng số tiền 30,2 tỷ đồng. Riêng ông Hoan hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng; ông Tống Hải Nam nhận hơn 14,3 tỷ đồng.

Việc đưa, nhận hối lộ này khởi phát từ việc ông Tống Hải Nam và cấp dưới cố tình "gây khó khăn" cho doanh nghiệp khi họ nộp hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Cơ quan tố tụng xác định, ông Hoan đồng ý cho xây dựng một quy trình "rào cản" khiến doanh nghiệp không còn đường nào khác là phải "bôi trơn". Phiên tòa dự kiến diễn ra 2 ngày.